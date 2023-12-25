印度借助AI 預測洪水、乾旱機率

【台灣醒報記者莊瑞萌綜合報導】

人工智慧(AI)提升氣候變化準確度。印度氣象單位表示，日前已測試利用AI來預測洪水、乾旱與暴雨等天災的發生機率，不僅成本大幅降低，更可因此減少天災對於民眾生命財產安全。

極端氣候不斷奪命

據《路透社》報導，印度科學與環境中心指出，近幾年全球暖化已造成印度氣候系統更加多變並且提高發生極端氣候事件的機率，而且在今年已奪走近3,000人性命。

目前全球氣象單位鎖定借助AI來降低成本及提高預測速度。過去印度氣象局會利用超級電腦提供數學模型的預測，現在利用AI後，則可以更低的成本提供更高品質的預測。

該局研究主管霍沙里卡表示，「希望以AI為主的氣候模型能改善預測，目前已產生關於熱浪與瘧疾等疾病的預警，未來還希望進一步提供鄉鎮更細的預報。」

印度理工學院助理教授拉托爾說，「AI模型不需要使用超級電腦所衍生的龐大費用，甚至在桌上型電腦就可以執行。」

美國也開發人工智慧

據《BNN Breaking》報導，印度熱帶氣象研究所科學家穆克霍帕迪強調，要充分發揮AI在天氣預測中的潛力，就急需高解析度的時間與空間數據。這些數據不只可提升預報的準確度，也可打造智慧農業及替代繁殖方法。

目前不只印度利用AI改善天氣預報，美國太空總署與IBM稍早也合作開發了一款watsonx ai人工智慧工具，藉由整合NASA的數據和IBM的人工智慧技術，讓外界可從太空監測地球、測量環境變化及預測未來事件。

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