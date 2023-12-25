穆斯林傳恐攻 歐洲聖誕節高度戒備

【台灣醒報記者莊瑞萌綜合報導】

極端穆斯林趁聖誕節蠢蠢欲動！稍早包括法國、奧地利與丹麥等地的執法機關都逮捕多名涉嫌計劃在今年聖誕節及新年發動恐怖攻擊的有心人士，讓當地今年的聖誕節過節氣氛蒙上了陰影。

有心人士趁機興風作浪

據《基督教郵報》報導，法國默爾特-摩澤爾稍早逮捕5名屬於「薩拉菲運動」(Salafist)的年輕成員，因為警方懷疑這些成員打算在當地聖誕市集發動恐怖攻擊。

歐洲穆斯林人口最多的法國，當地內政部部長達馬南於是呼籲，在聖誕節假期應更加提高警覺， 注意伊斯蘭恐怖份子趁機發動恐怖行為。德國與奧地利執法機關也逮捕多位屬於「呼羅珊伊斯蘭國」(ISIS-K)份子，德國媒體表示，針對此事，維也納警方也提高恐怖威脅層級，其中維也納聖斯德望主教座堂與德國科隆大教堂都被列為高風險目標。

科隆警察局局長埃瑟表示，已針對聖誕夜的訪客實施特別安全保護措施，包括搜索教堂內部以及檢查入內的訪客。

警方聖誕節不敢鬆懈

據《歐洲新聞台》報導，埃瑟表示，雖然威脅直指新年前夕，不是聖誕節，但他仍補充說，「我們同樣竭盡所能確保聖誕夜大教堂的參觀者的安全。」

熱門觀光景點之一的科隆大教堂，兩座尖塔高達157公尺，每年吸引約600萬人次參觀。今年警方與大教堂人員也呼籲參加週日禮拜的民眾能提早抵達，而且不要攜帶包包等東西。

德國司法部長布施曼指出，4名哈瑪斯成員因為涉嫌籌劃攻擊歐洲的猶太機構，已在德國與荷蘭被逮捕。另外，丹麥也以恐怖主義相關罪名拘留3位嫌犯。

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