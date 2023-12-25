炸雞、火雞與蛋糕 各國慶聖誕很多元

【台灣醒報記者簡嘉佑綜合報導】

肯德基炸雞、樹幹蛋糕與懸掛空中的糖果紙偶，各國慶祝聖誕的餐點各有特色！聖誕節當日，許多國家都會用火雞大餐來慶祝，但隨著各國風情不同，餐點也有所不同，如日本民眾喜歡在肯德基用炸雞慶祝聖誕、墨西哥則結合「皮納塔」打糖果紙偶的習俗。

火雞、炸雞與蛋糕

《CNN》報導，隨著各國文化風氣、風土物產不同，世界各地慶祝聖誕的方式也有所不同，其中聖誕大餐更是各異其趣，最常見的就是美國在聖誕節吃的烤火雞大餐，加上玉米粥。

在法國的聖誕大餐中，烤雞也是常見的佳餚，但在甜點部份，聖誕樹幹蛋糕常做為大餐最後的甜點，後續也流傳不少國家。原本日耳曼人有燃燒樹幹祈求新年平安的習俗，後續有甜點師傅融合該傳統，製作出樹幹蛋糕，成為聖誕的一大傳統。

《BBC》報導，日本民眾則會選擇在肯德基慶祝慶祝聖誕節，甚至要提前幾周才能預定到肯德基的位置來歡慶聖誕。這背後其實是因為，肯德基進駐日本時，以炸雞代替火雞的行銷手段，因此發想出「派對桶」來慶祝耶誕。

結合當地特色料理

墨西哥飯店「Paradero Hotels」聯合創始人卡摩納與凱瑪爾說，墨西哥人會在12月24日的平安夜慶祝聖誕，家庭會打破「皮納塔」（紙糊的容器，其內裝滿玩具與糖果，於節慶或生日宴會上懸掛起來，讓人用棍棒打擊），裡面就會有各式各樣的糖果，接著就會吃用玉米與肉類燉的料理「posole」。

哥斯大黎加酒店老闆吉提斯說，哥斯大黎加人會在半夜慶祝聖誕節，先享用玉米粉蒸肉的當地料理做為開胃菜，搭配上國家代表食物「arroz con pollo」，該料理由青豆、紅蘿蔔、藏紅花和切碎的雞肉製成，最後享受各式肉類、酒飲與甜點。

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