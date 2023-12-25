對妻子下藥維持婚姻？英內政大臣謔稱「不會發現有更好男人」挨轟道歉

美國有線電視新聞網（CNN）報導，英國內政大臣、前外相柯維立（James Cleverly）才誓言打擊下迷藥歪風，同日便開玩笑稱在妻子飲料中下迷藥來維持婚姻無傷大雅，遭婦女權益團體砲轟失言、下台負責後，柯維立表示對私下場合的不當言論致歉。

英國新聞聯合社（PA Media）報導，英國近來下藥事件猖獗，自2022年5月至2023年4月，英格蘭和威爾斯累計多達6,732起注射迷藥事件，因此英國政府矢言祭出對策打擊下藥歪風。

然而，英國《星期日鏡報》（Sunday Mirror）報導，本月稍早，柯維立出席唐寧街宴會，席間竟對女性賓客開玩笑說：「每晚在妻子飲料中加入一點點羅眠樂（Rohypnol），如果只有一點點不算犯法」。

柯維立還補充，婚姻長久之道是確保伴侶「總是處於輕度鎮靜狀態，這樣她就永遠不會發現外面有更好的男人。」

羅眠樂是強度微烈的安眠藥，俗稱「約會強暴丸」。

此番言論隨即招致批評，對此柯維立發言人回應：「在私下談話的情況下，柯維立以顯然是諷刺的笑話處理尖銳問題，他對此表示歉意。」

工黨影子內政大臣古柏（Yvette Cooper）在社群X批評「下藥是非常嚴重且毀壞力十足的犯罪」，「堂堂內政大臣，負責打擊針對女性暴力的官員，居然認為這可以拿來開玩笑。這要受害者如何相信他會認真對待這項犯罪？」

英國平權慈善組織「福西特協會」（Fawcett Society）執行長奧肖斯基（Jemima Olchawski）形容柯維立的言論「令人作嘔」。

事實上，柯維立幾周前才因為用「不當語言」指涉工黨議員科寧翰（Alex Cunningham）挨批而致歉。