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卡麥隆：大陸侵略性增 成英國挑戰

聯合報／ 國際中心／綜合報導
英國外交大臣卡麥隆指出，自他2010至2016年擔任首相以來，事態已改變，如今日益具侵略性的中國已是英國面臨的關鍵安全挑戰之一。歐新社
英國外交大臣卡麥隆指出，自他2010至2016年擔任首相以來，事態已改變，如今日益具侵略性的中國已是英國面臨的關鍵安全挑戰之一。歐新社

英國外交大臣卡麥隆指出，自他二○一○至二○一六年擔任首相以來，事態已改變，如今日益具侵略性的大陸已是英國面臨的關鍵安全挑戰之一。

英國每日電訊報廿三日刊登卡麥隆專訪。擔任首相期間，卡麥隆曾與時任財相歐斯本合力推動英中關係「黃金時代」，卸任後也曾為中國投資案奔走，他與中國的關係因此引發部分國會議員疑慮。

不過，十一月中旬出任外相後，卡麥隆呼籲港府停止起訴並釋放壹傳媒集團創辦人黎智英，並接見黎智英之子黎崇恩，這些動作都是英國現任外交大臣首見。他十七日就黎智英案發布聲明，直接稱黎智英為「英國國民」，與英國外交部以往多稱黎智英為「具雙重國籍的英國公民」不同，更強調英國政府對黎智英的責任。

在此之前，黎智英的律師蓋拉格及其他維權人士曾經數次批評，美國政府及歐洲議會皆已公開呼籲「立即、無條件」釋放黎智英，英國政府卻未做到。

黎智英被控觸犯港區國安法，罪名包括串謀勾結外國或者境外勢力，最重可處無期徒刑。卡麥隆指出，「黎智英案」是港府出於政治動機發動的起訴案，而港區國安法則明顯違反一九八四年「中英聯合聲明」。

每日電訊報詢問，英中關係「黃金時代」是否已經結束，卡麥隆回應，他認為事態已改變。

卡麥隆說，英國仍有必要與中國接觸往來，特別是為解決氣候變遷等全球重大議題，但如今英國面對的顯然是更具侵略性、更強勢獨斷的中國，如何自我保護並強化安全措施、如何與盟友協調以強化自身態勢，就是非常重要政策考量。

卡麥隆十一月接任外交大臣後曾告訴英國廣播公司（ＢＢＣ），「安全」與「保護」如今是英國對中政策重點。

英國 黎智英 卡麥隆

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「平安夜香港狀況不平安」…在台港人街頭默站 聲援黎智英、鄒幸彤

曾推動英中關係「黃金時代」 卡麥隆稱事態改變：大陸構成英國主要安全挑戰

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