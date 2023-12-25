商船印度洋遇襲 美控伊朗攻擊

美國國防部表示，一艘化學品運輸船當地時間廿三日上午十時左右在印度洋遭「自伊朗發射的自殺式攻擊無人機」襲擊，船上火勢已被撲滅，沒有造成傷亡，但襲擊造成船隻結構性損壞。這是美國首次直接指控伊朗攻擊商船。

聲明說，這艘化學品運輸船「Chem Pluto」是在印度維拉瓦爾西南方外海兩百海里（約三百七十公里）處遇襲，當時附近並沒有美國海軍船艦。聲明還指出，美軍「與船上人員保持溝通」，運輸船遇襲後「持續往位於印度的目的地」前進。

聲明稱，「Chem Pluto」是日本公司擁有，懸掛賴比瑞亞旗幟，並由一間荷蘭公司負責管理。

商船印度洋遇襲 製表／國際中心

印度海軍也表示，他們已回應請求提供協助請求，派遣飛機至這艘船隻上空，維護船隻和船上人員的安全，也派遣印度海軍戰艦提供所需協助。

伊朗尚未發表評論，目前也還沒有人出面聲稱犯案。伊朗支持的葉門叛軍「青年運動」，近期正使用無人機和火箭襲擊紅海商船，以表達反對以色列、力挺在加薩走廊遭以軍圍困的巴人。

英國海事安全公司Ambrey表示，這是首次在距離紅海這麼遠的地方發生商船遇襲事件。該公司還說，「Chem Pluto」從沙烏地阿拉伯開往印度，和以色列有關。「青年運動」曾聲稱，由於加薩戰爭，他們的目標是襲擊和以國有關船隻。

廿三日這起運輸船遇襲事件，凸顯哈瑪斯十月七日突襲以色列之後，區域緊張加劇，以及國際海運遭遇的新風險。美國國防部聲明表示，這是「自二○二一年以來，第七起伊朗攻擊商船事件」。

美國先前指控伊朗「深度參與」攻擊紅海商船行動，但伊朗否認。但伊朗革命衛隊警告，若「美國和其盟友持續在加薩犯罪」，會關閉紅海以外的水道。

美驅逐艦 紅海險遭攻擊

另外，美軍表示，美國海軍「拉盟號」（USS Laboon）驅逐艦廿三日在紅海巡邏時，遭到「來自葉門青年運動掌控地區」的四架無人機攻擊，美艦在被擊中前已予以擊落。一艘挪威油輪也通報差點遇襲；另一艘加彭油輪表示遭攻擊。