九年也門內戰有望終結 紅海航道仍吃緊

（德國之聲中文網）也門的內戰已經持續了約9年，造成了致數十萬人身亡的人道主義災難。反叛的胡塞武裝受到伊朗的支持，自2014年起就控制了首都薩那；鄰國沙特則支持也門政府軍，並且在2015年起組織多國軍隊予以干涉。聯合國去年4月曾經成功斡旋了一份為期半年的停火協議，大幅減少了也門境內的敵對行動。盡管停火協議在去年10月到期，但是此後也門的戰事基本處於平息狀態。

聯合國也門問題特使辦公室的一份聲明指出，格倫德貝裡(Hans Grundberg)現在將"與各方合作，在聯合國主導下制定路線圖"從而結束戰爭。除了停火，這份路線圖還包括承諾支付公務員工資、開放通往被胡塞武裝封鎖地區的道路、恢復石油出口等。格倫德貝裡表示，也門人正在關注並等待這一機會，以取得切實的成果，並在實現持久和平方面取得進展。"各方已經邁出了重要一步。他們的承諾首先是對也門人民的義務。"

沙特也想脫身

持續干預也門內戰的鄰國沙特如今也試圖從這場沖突中脫身。就在今年早些時候，這個坐擁豐富油氣資源的君主專制國與同樣為產油大國的世仇伊朗發出了和解信號，兩國在中國斡旋下宣布恢復外交關系。在也門內戰中，沙特支持也門政府軍打擊胡塞武裝，後者則得到伊朗的支持。

沙特阿拉伯官方一直表示，干預也門內戰是為了保護平民免受胡塞武裝的襲擊，恢復也門合法政府，並阻止也門成為伊朗勢力的避風港。但是干預八年後，胡塞武裝已經掌控了大片地區，擁有強大的軍事實力，甚至還對沙特及其盟友阿聯酋發動襲擊。

不過，也有不少分析人士擔心，沙特試圖減少軍事干預無助於也門緩和局勢。後者國內依然存在著嚴重的宗教、政治、地域分裂。

胡塞武裝頻頻襲擊紅海船只

就在最近幾個星期，胡塞武裝對紅海這一重要國際航運通道發動了一系列武裝襲擊，以聲援加沙地帶的哈馬斯。胡塞武裝稱，除非以色列停止針對哈馬斯的戰爭，否則將持續攻擊與以色列有關的船只或者前往以色列港口的船只。

根據美國國防部的說法，胡塞武裝幾個星期以來已經對35個不同國家的10艘商船發動了百余次無人機以及導彈襲擊。美國已經牽頭成立了一支多國海軍特遣部隊來保護紅海航道，這一路線牽涉全球12%的貿易量。五角大樓稱，就在12月23日，美國海軍"拉布恩號"驅逐艦擊落了四架來自胡塞武裝控制地區的攻擊型無人機，後者沒能造成任何人員傷亡或財產損失；此外，胡塞武裝當天還向紅海航道發射了兩枚反艦彈道導彈，"但沒有船只報告受到影響。"

因應胡塞武裝的威脅，眾多大型跨國航運企業已經改變貨船航線，避開紅海，轉而繞道非洲好望角，大幅增加了航運成本。

（法新社、路透社）

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