自衛隊辦騷擾案 首見將官降級

日本防衛省廿二日宣布針對廿多萬名陸海空自衛隊官兵有無做出騷擾行為的「特別防衛監察」調查結果，在提出申訴的一三二五項案件中，共二四五人因此受懲處，以陸上自衛隊人數最多，並首見這類案件有將官被降級。據日本新聞網（ＪＮＮ）及讀賣新聞報導，此人是五十幾歲的「陸將補」（相當於少將）坂元秀明。他兼任本州青森市青森營區司令的陸自第九師團副師團長，被降兩級為二等陸佐（相當於中校）。

特別防衛監察是防衛省及自衛隊發生醜聞等事件時，日本防衛大臣研判為釐清事實真相，有必要進行客觀調查而發動。據日本放送協會（ＮＨＫ）資料，截至二○一八年四月僅五例，可謂相當少見。這次則是在前陸上自衛官五之井里奈去年六月以實名檢舉她服役時曾遭多名男性同僚性騷擾後，徹查自去年九至十一月受理的騷擾案件，共一二七三件屬實，並懲處其中二○七件，處分包括免職兩人、降級四人、停職六十七人、減俸卅四人和警告廿二人。

軍種以陸自的一六六人最多，其次是海上自衛隊，犯行有權勢騷擾、性騷擾與違反紀律等。據報導，坂元二○二○年三月至二○二二年十二月，在其所屬部隊屢屢對五名下屬施以言語暴力等騷擾行為後，這五人均罹患精神疾病而留職停薪，其中有人甚至因此休職達九個月。坂元則反駁其行為旨在加強部隊與官兵戰力，並無權勢騷擾情事。