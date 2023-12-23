美中軍事高層對話 陸對台展強硬立場

美中終於在廿一日恢復高階軍事對話，根據中方發布，中共軍委聯合參謀部參謀長劉振立告訴美方：「台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉」。美方專家則稱對話是好事，但明年台美先後舉行總統大選，將考驗美中關係。

美國參謀首長聯席會議主席布朗（圖）和中共中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立的視訊，只是美中恢復溝通的開端。美聯社 劉振立廿一日與美國參謀首長聯席會議主席布朗視訊通話，台灣議題仍是北京關切的重點，大陸國防部廿一日深夜發布消息指，劉振立告訴布朗，解放軍將「堅決捍衛國家主權和領土完整」，他並就南海問題要求美方謹言慎行，以實際行動維護地區和平穩定和中美關係大局。

劉振立還提到，發展健康、穩定、可持續的兩軍關係，「關鍵是美方要有正確的對華認知，前提是美方應切實尊重中方的核心利益和重大關切」。

美中軍方高層上一次通話是近一年半之前。大陸外交部發言人汪文斌昨天表示，「台灣問題始終是中美關係中最重要最敏感的問題」，北京重視美方在峇里島會晤中作出的「有關積極表態」，美方應該將不支持「台獨」的表態體現在具體行動上，「停止武裝台灣，支持中國和平統一」。希望美方同大陸一道，落實好兩國元首舊金山會晤期間達成的恢復兩軍溝通交流的重要共識，在平等和尊重的基礎上開展相關交流合作。

另綜合英國金融時報、美國之音、法新社和香港南華早報報導，華府智庫戰略與國際研究中心主任林碧瑩表示，兩軍恢復常態性高層級對話，有助美中關係回穩。

華府智庫新美國安全中心專家史托克斯則提到，鑒於二○二四是台美大選年，美中都視明年為重大考驗，若有可能先為美中關係注入些許穩定性，可能有助兩國關係承受緊張。

美國智庫亞洲協會研究員莫里斯說，在建立關係和打開溝通管道上，對話是好事；但針對美中整體安全問題，軍事對話僅是「ＯＫ繃」，無法解決問題。尤其就南海及台海議題，美中利益的分歧和緊張太嚴重，無法藉此克服差異。

美國智庫外交關係協會學者劉宗媛說，對話僅將美中關係還原與修復至二月中國氣球事件及去年八月美國國會眾院前議長裴洛西訪台前的狀態，並非重大突破。

美國智庫國際評估暨戰略中心資深研究員費雪警告，軍事交流無法解決美中根本問題，近五十年來華府一直嘗試與北京建立政治和對話關係，結果仍未以任何方式改變或減弱中共野心，「中共根本不想要和平」。