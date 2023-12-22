快訊

微軟擬停止支援Win10作業系統 2億4000萬台電腦可能報廢

天冷猝死案多發生在室內！兩場所是危險地點 醫師：出現5症狀應速就醫

日內閣會議敲定明年度預算案 防衛支出創新高

聯合報／ 編譯茅毅／即時報導
位於東京新宿區的日本防衛省大門口。圖／美聯社
位於東京新宿區的日本防衛省大門口。圖／美聯社

日本內閣會議22日敲定2024會計年度（下稱財年）預算案，總額112兆700億日圓（約台幣25兆元）史上次高，僅比2023財年初始預算114兆4千億日圓少百分之2。防衛相關支出近8兆日圓則創新高，年增率百分之16點5。

包括駐日美軍重整經費在內的前述防衛支出達7兆9496億日圓（約台幣1點77兆元）。根據2023財年至2027財年共5年從根本上強化日本防衛力的「防衛力整備計畫」，日本政府預定投入逾43兆日圓（約台幣96兆元），年增率百分之16點5雖比去年度的百分之26點4低，但仍是連十年創新高。

該計畫去年由岸田文雄內閣通過，明年度重點將置於盡快準備「敵基地攻擊能力」的反擊能力和加強飛彈防禦網；以及長程飛彈等強化距外（防區外）防禦能力的軍購（這部分共7340億日圓），其中射程延長至約1千公里的陸基型飛彈「12式地對艦誘導彈性能提升型」需961億日圓，比原定計畫提前1年、即2025年部署。

飛彈 日本 軍購

延伸閱讀

日本擬放寬殺傷力武器出口！向美國出口愛國者飛彈

日本推估北韓試射ICBM等級飛彈 射程涵蓋美全境

政治獻金案延燒 安倍派12高官辭職 日相支持度剩17%

【Daily Podcast】日本政治資金醜聞，衝擊岸田內閣與自民黨安倍派／COP28落幕：決議未來逐步停用化石燃料

相關新聞

日本將簡化入境審查與海關檢查手續 羽田機場明年1月搶先試行

NHK日本國際傳媒22日報導，日本政府正致力於簡化機場入境審查與海關的檢查手續，以提高外國遊客與其他入境人士的便利性。

對日投下原子彈的轟炸機在這起飛 美將重啟天寧島機場背後戰略曝光

美國太平洋空軍司令維巴赫說，美方打算重啟太平洋天寧島（TinianIsland）上一座二戰機場，以便擴大基地選項來因應任...

東京迪士尼收炸彈威脅信！遭揚言放置多枚高度致命炸彈

日本雅虎新聞報導，東京千葉縣浦安市公所今天早上7時半左右，收到一封炸彈威脅信，發信人聲稱要在東京迪士尼度假區放置多枚高度...

日內閣會議敲定明年度預算案 防衛支出創新高

日本內閣會議22日敲定2024會計年度（下稱財年）預算案，總額112兆700億日圓（約台幣25兆元）史上次高，僅比202...

「大鼻子情聖」男星捲性侵指控 馬克宏力挺無罪推定挨轟

法國總統馬克宏今天面臨支持性侵犯者指控，他先前說，被起訴強姦罪並面臨一連串性侵犯指控的電影明星傑哈德巴狄厄，是外界「追捕...

瓦格納傭兵首腦身亡...普亭心腹一手策畫刺殺？ 克宮斥「低俗小說」

華爾街日報22日發布獨家長篇報導，指稱俄羅斯總統普亭的得力助手帕特魯舍夫（Nikolai Patrushev）精心策畫，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。