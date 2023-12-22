日內閣會議敲定明年度預算案 防衛支出創新高
日本內閣會議22日敲定2024會計年度（下稱財年）預算案，總額112兆700億日圓（約台幣25兆元）史上次高，僅比2023財年初始預算114兆4千億日圓少百分之2。防衛相關支出近8兆日圓則創新高，年增率百分之16點5。
包括駐日美軍重整經費在內的前述防衛支出達7兆9496億日圓（約台幣1點77兆元）。根據2023財年至2027財年共5年從根本上強化日本防衛力的「防衛力整備計畫」，日本政府預定投入逾43兆日圓（約台幣96兆元），年增率百分之16點5雖比去年度的百分之26點4低，但仍是連十年創新高。
該計畫去年由岸田文雄內閣通過，明年度重點將置於盡快準備「敵基地攻擊能力」的反擊能力和加強飛彈防禦網；以及長程飛彈等強化距外（防區外）防禦能力的軍購（這部分共7340億日圓），其中射程延長至約1千公里的陸基型飛彈「12式地對艦誘導彈性能提升型」需961億日圓，比原定計畫提前1年、即2025年部署。
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