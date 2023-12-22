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瓦格納傭兵首腦身亡...普亭心腹一手策畫刺殺？ 克宮斥「低俗小說」

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
華爾街日報22日發布獨家長篇報導，指稱俄羅斯總統普亭的得力助手帕特魯舍夫（左）策畫除掉瓦格納傭兵集團的首腦普里格津。資料照片。美聯社
華爾街日報22日發布獨家長篇報導，指稱俄羅斯總統普亭的得力助手帕特魯舍夫（左）策畫除掉瓦格納傭兵集團的首腦普里格津。資料照片。美聯社

華爾街日報22日發布獨家長篇報導，指稱俄羅斯總統普亭的得力助手帕特魯舍夫（Nikolai Patrushev）精心策畫，除掉了瓦格納傭兵集團的首腦普里格津，克里姆宮發言人則將此斥為「低俗小說」。

今年72歲的帕特魯舍夫是安全與情報官員出身，1999年接替普亭擔任聯邦安全局（FSB）的局長，2008年轉至普亭兼任主席的聯邦安全會議擔任秘書長至今，屬於普亭核心圈的強力部門（Silovik）派系。在普亭的親密顧問中，外界認為帕特魯舍夫是其中一位最具影響力的強硬派人物。

普里格津6月底領導了針對高層的兵變未遂事件，據報於8月23日在首都莫斯科以北墜機身亡，克里姆林宮一再否認涉入此事，而普亭後來提出了最接近官方解釋的說法，指稱機上有一枚手榴彈引爆。

不過，華爾街日報22日引述不具名西方情報官員與一位俄羅斯前情報官員說法，稱刺殺普里格津的行動醞釀了兩個月，獲得堪稱普亭最長久盟友兼心腹的帕特魯舍夫批准。據轉述，報導指普里格津搭乘的私人飛機之所以墜毀，原因是出在安置於機翼下方的一顆小型炸彈。

英國天空新聞台報導，克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）表示，他已經看過華爾街日報的報導，但不會發表評論，隨後表示，「不幸的是，最近華爾街日報一直非常喜歡產製低俗小說」。

華爾街日報 普亭 普里格津

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