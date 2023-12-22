中美時隔一年恢復軍事對話 專家：關係仍冰冷

中國中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立週四（12月21日）應邀與美國空軍上將、參謀長聯席會議主席布朗（CQ Brown, Jr.）舉行視頻會議，這是1年多來兩國最高軍事將領首次對話。美方盼此舉有助恢復兩國軍事互動關係。

2022年8月時任美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）訪台後，中美關係急速惡化，中國單方面切斷雙方軍事聯繫。 當時美方多次強調，兩軍之間的溝通對「防止誤判演變成衝突」至關重要。上個月，中國國家主席習近平及美國總統拜登在舊金山會晤時達成共識，同意恢復兩軍溝通交流。

針對此次視頻通話，美國國防部事後發表會議摘要，指兩位軍事領導人討論了一系列全球和區域安全問題，布朗也強調「保持軍事間開放溝通管道、以實質對話減少誤解」的重要性 ，且雙方應「共同努力以負責任的方式管理競爭」。

根據中國國防部的聲明，劉振立強調要發展健康、穩定、可持續的兩軍關係，「關鍵是美方要有正確的對華認知」，也應建立在「美方切實尊重中方的核心利益」 的前提上，「推進務實合作、增進相互了解」。

劉振立重申，「台灣問題純屬中國內政」，不容任何外來干涉，並呼籲美方「謹言慎行」，切實尊重中方在南海的「領土主權和海洋權益」。

美國國防部引述高官說法表示，雖然這場初步軍事談話是一個「重要的步驟」，也讓中美在一定程度上恢復了軍事溝通，但雙方要建立真正實質、開放且可靠的對話仍需要時間。

專家：非重大突破

部分專家認同，這次談話對中美關係降溫有重大意義。 美國智庫「亞洲社會政策研究所」（ASPI）高階研究員莫裡斯（Lyle Morris）在X平台上寫道：「美中軍事交流的融冰現象似乎已經來臨。」

莫裡斯稱，布朗和劉振立建立關係非常重要——前美國最高軍事將領米利（Mark Milley）和前中國最高軍事將領李作成之間，「就有一種緊密的個人關係」。

不過也有部分專家認為，中美關係尚未因此解凍、仍處於「冰點」。 美國智庫外交關係協會（CFR）國際政治經濟學者劉宗媛告訴《南華早報》，這次會議是一個「漸進步驟」，但不是「重大突破」，「這只是將關係還原和修復到『間諜氣球和佩洛西訪台之前的狀態。」

新美國安全中心（Centre for a New American Security）學者德雷塞爾（Bill Drexel）也表示，即使中美軍事對話不再停滯，但雙方關係「可能仍然冰冷」， 且兩國之間嚴重的分歧並未解決，「中國的冒險性軍事行為」仍然存在。

今年2月，美國在其境內擊落了來自中國的高空氣球，雙方關係因此降至新低點。 儘管近期逐漸回溫，但在台灣、南海的領土紛爭等諸多議題上，兩國仍經常針鋒相對，未能達成共識。

台灣淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授林穎佑也向DW表示，這只是美中軍事互動的「第一步」，若要全面破冰，「可能還有一段滿長的路要走」。

此外，他對中美能否建立「最高層級軍事對話」的可能性存疑。原因是解放軍組織層級跟美國不完全相同，劉振立雖是參謀長、也是軍委會的一員，但他的上級還有兩個軍委副主席，因此未來是否可能由中國軍委副主席的層級，與美國國防部長進行對話，「是值得觀察的方向」。

有助減緩中美軍事誤判

在中國的軍事脈絡之中，國防部相對缺乏實質軍事指揮權，而聯合參謀部則握有組織及領導軍事行動、部署兵力等實際權力。林穎佑因此認為，此次互動雖不代表中美將全面重啟軍事溝通，但暗示「中國開始在實務階層上面恢復對話」。

他告訴DW，這場對話確實對雙方在降低誤判上具有正面效果，「如果它（中國）跟美國有一個直接的熱線或高層對話，可以去降低未來有可能會出現的衝突」。

劉振立有望接手中國防長？

自今年10月，前中國國防部長李尚福被正式免職之後，北京一直尚未宣布接任者，導致該軍事外交要角空缺至今。

路透社此前報導，劉振立是這個職位最有力的競爭者。但林穎佑認為這個說法有待商榷。他告訴DW，此次中美軍事對話所派出的級別，事實上暗示了中國防長人選尚未確定。

2018年，李尚福因曾與俄羅斯達成軍火交易而受到美國制裁。 中國曾要求取消制裁。而現年59歲的劉振立截至目前並未受到西方制裁。

上個月在東京，當布朗被問及李尚福被解職及解放軍的腐敗問題時，布朗稱中國軍隊確實存在腐敗問題，但也指出「在習近平繼續鞏固權力的過程中，（中國）軍方與習近平思想仍保持一致」。

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