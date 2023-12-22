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10歲金主愛模仿「正恩Style」！粉紅皮草貴氣上身 接班機率高

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為金主愛視察北韓試射「火星-18」洲際飛彈時，以皮草大衣與父親一同出席情形。法新社資料照
圖為金主愛視察北韓試射「火星-18」洲際飛彈時，以皮草大衣與父親一同出席情形。法新社資料照

朝鮮日報》報導，18日北韓試射「火星-18」洲際飛彈，韓媒報導，金主愛再次身穿皮草與父親共同出席重要場合，引起韓媒議論，認為她身上這件粉紅色絨毛外套，估計又是要價不斐，若是歐洲製造的奢侈品牌，估計至少值幾千至幾萬美元(約台幣3萬至30萬左右）。

金正恩與其妻子李雪主的女兒金主愛，儘管年僅10歲，近來頻頻與父親以父女裝現身公開場合，其中穿著元素明顯模仿父親金正恩的穿衣風格，讓外界猜測，育有兩子一女的金正恩，可能由愛女金主愛接班可能性高。

包括父女兩人今年3月30日，視察空軍司令部和空軍第一師飛行團，皆比皮革外套、但不同顏色亮相，引起媒體議論。10歲的金主愛打扮成熟，除身上這件暗紅色皮草及皮革外套之外，金主愛還戴上同色墨鏡、梳起公主頭，華麗地複製了父親的「正恩Style」。

今年3月，金主愛在試射「火星-18」洲際飛彈視察時，則身穿Christian Dior兜帽，由於要價1900美元(約台幣5.7萬），引起韓媒譁然，認為北韓領導階層高調用國外奢侈品的風氣，與民間百姓禁用進口商品的情況形成對比。

金主愛身穿皮草與父親共同出席重要場合並非第一次，包括去年11月也以疑似是兔毛材質的絨毛白色大衣亮相

年僅10歲的金主愛除身上這件皮革外套外，還戴上同色墨鏡、梳起公主頭，華麗複製了父親的「正恩Style」。擷自《每日北韓》
年僅10歲的金主愛除身上這件皮革外套外，還戴上同色墨鏡、梳起公主頭，華麗複製了父親的「正恩Style」。擷自《每日北韓》

去年11月，金主愛也以絨毛白色大衣亮相。擷自《南韓中央日報》
去年11月，金主愛也以絨毛白色大衣亮相。擷自《南韓中央日報

金正恩 北韓 皮衣 金主愛

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