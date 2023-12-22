中菲關系是否還會更糟？

德國之聲／ 德國之聲

（德國之聲中文網）中國外長王毅周三（12月20日）與菲律賓外長馬納羅（Enrique Manalo）通了電話。根據中國外交部的新聞發布，王毅說，當前中菲關系面臨嚴重困難，根源在於菲方改變了迄今的政策立場，背棄了自己作出的承諾，不斷在海上挑釁滋事，損害中方的正當合法權利。

他說，中菲關系已站在十字路口，面臨何去何從的選擇，菲方務必要慎重行事。

王毅認為，"當務之急是妥善處理和管控好當前海上局勢"。他要求菲律賓"盡快回到正確的道路上來"；若"誤判形勢、一意孤行，甚至與不懷好意的外部勢力相互勾連"，中方"必將依法維權，堅決回應"。

菲律賓外長馬納羅周四（12月21日）在一份聲明中表示，他與王毅進行了開誠布公的交流，雙方都認識到對話的重要性。

中菲關系正朝著糟糕的方向發展

自2022年年中就任菲律賓總統以來，小馬科斯努力同其前任的親華反美立場拉開距離。他尋求改善與盟友美國的關系，但這導致與鄰國中國的關系惡化。人們看到一段時間來，中菲海上對抗越發頻繁。

菲律賓指責中國的行徑富有"侵略性"，中國艦只最近向一艘載有菲律賓軍方首腦的船只發射水炮。馬科斯總統認為，中菲關系正朝著"糟糕的方向"發展。

中國對南海大部分海域提出主權要求，並敦促菲律賓停止"海上侵犯和挑釁 "以及"毫無根據的攻擊和抹黑"。

摩擦產生影響了嗎？

迄今，兩國的摩擦尚未對經貿關系構成重大影響。

2022年，中國是菲律賓第三大出口市場，出口總額達109.7億美元，佔菲律賓出口額的13%，僅次於美國和日本。同時，中國是菲律賓最大的進口來源國，主要涉及電子產品和機械。

不過去年，馬科斯以資金不到位為由，下令與中國重新談判三個鐵路項目的融資，這些項目總價值接近50億美元。

美國扮演了怎樣的角色？

美國借機緩和了與菲律賓的關系，認為要在印太地區擴大影響力和抗衡中國，馬尼拉扮演的角色至關重要。

尤其令中國不快的是，菲律賓允許華盛頓進入其更多的軍事基地，以及美菲更新了兩國長達七十年之久的防衛條約指南，其中包括相關條款啟動的時間點，即任何一個國家"在南海任何地方"遭到武裝襲擊（不一定是軍事襲擊）時。

今年，美國和菲律賓擴大了年度軍事演習的範圍，包括在南海以及南海上空舉行美菲聯合演習，這是上一屆馬尼拉政府所避免的。

會演變成軍事沖突嗎？

中國已發出信號，它不會聽之任之。 2016年，中國拒絕承認國際仲裁法庭的一項裁決，該裁決宣布中國對南海的主權伸張無效。此後，中國繼續對人造島嶼推進軍事化進程，加強其海岸警衛隊的巡邏，中國的捕魚船隊也在菲律賓專屬經濟區內大量存在。

太平洋論壇新加坡兼職研究員尼爾（Alexander Neill）預測，中國將在擁有戰略意義的島礁和淺灘加強海軍實力。他說，"我認為中國不一定會降低其行動的速度和規模”。

他說，中國外長呼籲菲律賓外長展開對話，這也是"默認事態可能升級為潛在的爆發點"，中國意識到，"他們也許正處於失控升級的邊緣"。

有分析人士指出，中菲關系中最近出現的碰撞，不太可能發展成軍事沖突，原因是，菲律賓海岸警衛隊和海軍裝備不足，根本不是中國的對手；另一方面，鑑於美國對菲律賓的防務承諾，沖突對北京來說風險太大。

（據路透社等綜合報道）

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