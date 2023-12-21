波蘭新政府先整頓國營媒體 反對黨批行徑堪比共產黨

政府要改革，才能獲得紓困金！波蘭新總理圖斯克上台後，宣示要將過去淪為大內宣國營媒體改革，並恢復司法機關的獨立性，以獲得之前被歐盟扣留的紓困金。因前執政黨「青年正義黨（PiS）」反批圖斯克破壞媒體自由，撤銷媒體的行為堪比共產黨。

反對黨批極權

根據《半島電視台》報導，波蘭文化部20日宣布，整頓國家通訊社PAP，並解散電視頻道TVP。執政黨「公民平台」20日在X上發文說，「PiS電視台」的時代結束了，未來要建立更平衡報導的國營媒體。波蘭國會近日也通過決議，盼採取措施恢復憲政秩序，還有人民獲取客觀資訊的能力。

但PiS的前文化部長葛林斯基不滿表示，這就是對媒體自由的打壓，是違法的。PiS也有許多國會議員紛紛跑到國營電視台的門口靜坐，並跟電視台員工拍照，宣示同在一起的決心。PiS執政時期任命的國家廣播委員會主席史溫斯基說，裁撤媒體讓他回想到波蘭被共產黨統治的最糟時刻。

波蘭盼爭取紓困

不過《路透社》提到，過去PiS執政期間，國營媒體確實遭批評在執政黨干預人事與頻道製作上，失去了獨立性。無國界記者2020年就曾指出，國營媒體的許多製播內容仍充滿黨派色彩與仇恨言論，形同政府的大外宣機器。在10月15日選舉結果出爐後，由親歐的圖斯克組成聯合政府，結束PiS八年的執政。

波蘭與匈牙利先前曾因國內司法獨立性遭破壞，政府被歐盟認定過於濫權，因此中止對兩國的新冠疫情紓困款，如今歐盟打算用紓困款換取匈牙利支持烏克蘭加入歐盟，但目前仍陷入僵局，而圖斯克曾擔任波蘭總理與歐洲理事會主席，支持歐盟的立場，讓外界普遍預測波蘭有望獲得歐盟凍結的紓困款。

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