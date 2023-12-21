動作頻頻！美衛星影像曝：中國正祕密重建羅布泊核試場

「別無選擇，阿根廷的哭泣悲劇...。」阿根廷新任總統米雷伊（Javier Milei）已在12月10日就職，選前他高喊將阿根廷經濟美元化、廢除央行等等激進政策，而順利當選後，他也宣告阿根廷「進入新時代」；在極嚴重的經濟危機中，米雷伊挾民眾希望改變的願望贏得大位，但他的經濟主張卻令外界深感不祥；上台之後，米雷伊先擱置棄用披索的承諾，而是將披索貶值54%、大砍公共支出，也不再提起器官買賣合法化等想法。即使他的做法趨於「正常」，但面對貨幣貶值引起的民眾抗議浪潮，米雷伊政府已表態將嚴厲鎮壓。究竟，這個不可預料的極右民粹政府，會將阿根廷帶往何方？

2023-12-21 10:01