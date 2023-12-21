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動作頻頻！美衛星影像曝：中國正祕密重建羅布泊核試場

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
衛星影像顯示，中國疑似祕密重建位在新疆羅布泊的核試場。紐約時報取自美國Maxar衛星科技公司
衛星影像顯示，中國疑似祕密重建位在新疆羅布泊的核試場。紐約時報取自美國Maxar衛星科技公司

紐約時報報導，根據美國政府及民間公司蒐集的最新資訊與衛星照片發現，中國疑似祕密重建位在新疆羅布泊的核試場，挖出深度超過500公尺的豎井，且額外新增許多建設，認為這是迄今為止最有力的證據，顯示北京正考慮測試新一代核武，提高其迅速擴張的飛彈部隊殺傷力。

報導指出，近60年前，中國在羅布泊引爆第一顆原子彈。多年來，美國政府及獨立專家多次隱約表示，對羅布泊基地可能重啟感到憂心。

美國國防部下屬「國家地理空間情報局」前分析師巴比亞茲（Renny Babiarz）率先發現中方祕密重建羅布泊的新證據，稱中國新挖的深豎井，顯示他們想加快完成新型核武的步伐。

根據美國Maxar衛星科技公司拍攝到的影像，羅布泊基地出現新鑿的孔洞，大小適合裝入大型核試後的廢棄物，此外基地內還有數百個升級與擴張建設的痕跡。

卡內基國際和平基金會核子專家趙通表示，「所有證據指向，中國正在準備恢復核試。」

美國新墨西哥州洛斯阿拉莫斯國家實驗室前主任海克（Siegfried S. Hecker）也認為，羅布泊出現新建物的確很不尋常，「俄國和美國的核試場都有持續活動，但不像這樣」。

分析家指出，羅布泊的動態顯示中國正廣泛進行核武現代化，並警告可能的軍備加速並引發核子競賽新時代。

對此，中國外交部18日駁斥回應，「相關說法捕風捉影，毫無根據地煽動『中國核子威脅』，是不負責任的指控」，強調中方致力於遵守核試驗禁令。

美國 核武 紐約時報

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