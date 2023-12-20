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與俄羅斯總理會面 習近平定位中俄關係為「戰略選擇」

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大陸國家主席習近平日前會見到訪的俄羅斯總理米舒斯京。圖／德國之聲中文網
大陸國家主席習近平日前會見到訪的俄羅斯總理米舒斯京。圖／德國之聲中文網

中國國家主席習近平會見到訪的俄羅斯總理米舒斯京（Mikhail Mishustin）時表示，與俄羅斯保持密切關係是「戰略選擇」，並呼籲深化雙邊合作。

據新華社報導，習近平周三（12月20日）在北京對米舒斯京說，「維護好、發展好中俄關係，是雙方基於兩國人民根本利益作出的戰略選擇。中方支持俄羅斯人民走自主選擇的發展道路。」

習近平還表示，將不斷放大「兩國高水平政治關係的積極效應，在全面推進各自經濟社會發展、實現民族復興的進程中繼續攜手前行」。

米舒斯京總理一天前與李強總理會晤時表示，俄中關係處於「歷史最高水平」並「保持快速發展勢頭」，成為國際關係的壓艙石和穩定器。

俄羅斯發動侵略烏克蘭戰爭後，西方開啟制裁莫斯科機制，而中俄兩國之間的友好關係卻在進一步加深。

今年10月，受到國際刑事法院通緝的普京率領龐大代表團訪問北京，出席「一帶一路國際合作高峰論壇」，有分析家認為，這是習近平為普京提供舞台。

在經貿領域，習近平會晤俄羅斯總理時提到，今年前11個月，中俄雙邊貿易提前實現了年貿易額2000億美元的目標。

能源合作擴大至整個產業鏈

尤其在能源方面，中國政府正計劃在生產的各個階段擴大與俄羅斯的合作。

中國駐俄羅斯大使張漢暉周二（12月19日）在接受俄羅斯新聞社採訪時表示，中國希望擴大能源行業整個產業鏈的合作。

他說，兩國正在就計劃中的「西伯利亞力量2號」天然氣管道進行積極討論，包括項目的技術、商業和合作模式。

他提到，中國在天然氣管道項目中倡導上下游一體化的合作模式，將單純貿易向全產業鏈延伸，這也是基於中國天然氣消費市場的廣闊前景。

（綜合報導）

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本文章由德國之聲授權提供】

俄羅斯 北京 習近平 烏克蘭 俄烏戰爭

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