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批以色列違人道和國際法 馬來西亞禁止以船隻靠港

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
馬來西亞總理安華。美聯社
馬來西亞總理安華。美聯社

以巴衝突持續之際，法新社報導，馬來西亞20日宣布禁止懸掛以色列國旗的船隻停靠該國港口，旨在回應以國在加薩忽視「基本人道原則」的行徑。總理安華聲明，開往以國的船隻也禁止在大馬所有港口裝載貨物。

安華的聲明亦點名以國最大航運業者以星（ZIM）；大馬內閣2002年同意以星在該國港口停靠船隻，但20日的聲明表示該項授權已撤銷，不再允許以星停泊任何大馬港口。

安華聲明指出，這些制裁意在回應以色列透過持續屠殺、施暴於巴勒斯坦人民，做出漠視基本人道原則並違反國際法的行動。安華並說，有信心大馬貿易不會受這次決定影響。

馬來西亞多數人口信奉伊斯蘭教，和以色列並無邦交。

美國有線電視新聞網（CNN）指出，大馬向來聲援巴勒斯坦人權益和訴求，該國和印尼、汶萊、孟加拉、馬爾地夫、巴基斯坦等國均不承認以色列。安華是高調反對以色列的世界領袖之一，他11月曾於國會說其政府會與巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯保持連結。

哈瑪斯10月7日突襲以色列，殺害約1,140人，多為平民，並俘虜約250人，引爆新一波以哈戰爭。以軍隨後報復攻擊哈瑪斯所在的加薩走廊，地空攻勢下據稱近2萬人喪生，死者多為婦孺。

國際社會逐漸施壓以色列應休戰，以便更多人道救援進入加薩。聯合國安理會預計20日表決是否呼籲加薩停火。

馬來西亞 以色列 巴勒斯坦

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