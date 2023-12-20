與巴勒斯坦人同在 伯利恆以禱告度聖誕

【台灣醒報記者莊瑞萌綜合報導】今年聖地的聖誕節將充滿禱告的聲音。由於以色列與哈瑪斯衝突持續，耶穌誕生地伯利恆周遭教會今年決定以禱告祈求和平，取代往年歡樂的慶祝活動，同時也展現與巴勒斯坦人民同一陣線的決心。

商家飯店歇業為禱告

據《美國新聞與世界報導》報導，往年在聖誕節之前，伯利恆的街道都會充滿旅遊巴士與朝聖客，但今年卻異常冷清，包括飯店與餐廳及商店同樣也因為沒了遊客而暫時關門。為了展示與加薩的巴勒斯坦人團結的決心，聖地眾多教會紛紛呼籲當地基督徒不要公開慶祝，改以更多為戰爭無辜的受害者禱告代替。

今年11月，耶路撒冷眾教會的牧者及領袖在聲明中呼籲信徒，藉由取消不必要的慶祝活動，來表達勇敢支持那些面對戰爭的人的立場。聖凱瑟琳教堂牧師阿斯卡里說，「這是我們展現與死去以及正在受苦之人站在一起的方式。我們會持續禱告，也教導孩子為和平禱告。」

耶穌與我們一同受苦

伯利恆福音路德宗教會則展示一幅作品，當中的嬰兒耶穌躺在一堆瓦礫之中。該教會牧師艾薩克說，「對我們來說，這個訊息就是耶穌與我們一同受苦，他與受壓制的人站在一起。」

伯利恆位於被以色列占領的西岸，距離耶路撒冷僅10公里，到目前為止雖躲過以哈衝突所帶來的戰爭蹂躪，但仍受到戰爭的波及，例如當地多數居民是透過觀光業謀生，但就在當地觀光業才剛要從新冠肺炎疫情復甦之際卻又爆發戰爭。天主教近東福利協會代表哈茲班說，「從經濟的角度來看，伯利恆的情況相當慘。」

子夜彌撒照舊舉行

據《愛爾蘭廣播電視》報導，拉丁禮耶路撒冷宗主教今年仍會舉行傳統的聖誕夜午夜彌撒，但由於少了朝聖者加上以色列當局限制入城的措施，預計參加人數可能會受到影響。

希臘東正教神父塔利傑表示，伯利恆正在因加薩地區發生的暴行而「哀傷」。對於朝聖者今年無法看到巴勒斯坦人的生活現實，他則表示遺憾。

他認為，參觀聖地固然重要，「但更重要的是要知道巴勒斯坦人的生活情況，他們如何每天在圍牆包圍下度過困難的時刻，就像生活在監獄中一樣。」

【更多精采內容，詳見 】