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貓咪最擅長忍痛 AI讀懂毛小孩情緒

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
科學家正透過人工智慧判讀寵物的疼痛反應與情緒，改善寵物與飼主的相處。（Photo by Thryn on Flickr under C.C. License）
科學家正透過人工智慧判讀寵物的疼痛反應與情緒，改善寵物與飼主的相處。（Photo by Thryn on Flickr under C.C. License）

【台灣醒報記者簡嘉佑台北報導】

貓咪發出呼嚕聲，耳朵轉向外側，嘴巴緊閉，就是貓咪對疼痛的反應！然而，沒有受過專業訓練的飼主，恐怕很難觀察到寵物這些細微的變化。科學家正透過人工智慧判讀寵物的疼痛反應與情緒，以改善寵物與飼主的相處，未來還能應用於畜牧業，以改善動物的福利。

貓咪疼痛看嘴巴

目前臨床是透過「貓咪疼痛綜合評量表」（Composite Measure Pain Scale）來評估貓咪的疼痛程度，題目包括貓咪的叫聲、休息的姿勢或對飼主的反應等，總分20分，只要超過5分就會為貓咪進行治療。

科學人》報導，然而，評量表的選項相當主觀，沒受過專業訓練的飼主很難區分選項的區別。然而，有研究發現，人工智慧比對貓咪的照片來判斷寵物是否疼痛的話，精準度約達7成，已高於飼主判斷的精準度，且未來精準度還能有再提高。

同時，這次研究也指出，想要評估貓咪疼痛的話，眼睛其實並非最好的觀察點，嘴巴才是，而且人工智慧評估貓咪的疼痛之外，也有許多科學家希望能人工智慧能進一步解讀毛小孩的喜怒哀樂。

AI改善動物福利

衛報》報導，林肯大學獸醫行為教授米爾斯就正在使用人工智慧，解讀動物的聲音與動作背後的意義。他指出，目前發現貓科動物與其他貓互動時會有多達276種表情，比民眾想像中來得豐富。

心理學專家弗洛基維奇指出，然而，貓咪與人類相處產生的面部表情，跟與其他貓科動物相處時又有所不同，所以擅長圖像辨識的人工智慧正能夠解決該問題。

該技術不僅限於增進飼主與寵物的感情，可能還能促進動物福利。哥本哈根大學生態學副教授布利耶就曾訓練人工智慧對的發生進行分類，區分它們是快樂或不快樂，如果出現豬隻許多負面的聲音的話，就能趕緊改善農場環境。

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貓咪 寵物

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