紅海商船遭襲 美將率9國護航

鑒於葉門叛軍「青年運動」屢在紅海攻擊商船，到訪巴林的美國國防部長奧斯丁十九日聲明，美國將和至少九國共同展開新的護航倡議「繁榮守護行動」，應對紅海南部及亞丁灣的海上安全挑戰。他並譴責青年運動魯莽舉措危害無辜船員、威脅經商自由，國際社會應堅決回應。

綜合路透、美聯社及法新社報導，該倡議將隸屬美國領軍的多國「聯合海上部隊」旗下，由去年四月成立、旨在強化紅海及周邊海域安全的卅九國「第一五三聯合特遣隊」統領。參與國另有英國、法國、義大利、荷蘭、挪威、西班牙、加拿大、巴林及印度洋島國塞席爾，部分國家將聯合巡邏，其餘則提供情報支援。

美方仍在積極尋求更多國家加入並提升參與海軍的數量。一位匿名美軍高官透露，另有多國已同意加入行動，但不願公開，而中國大陸缺席也引發關注，畢竟部分遭攻擊的商船和香港有關，而且儘管共軍軍艦正在中東，但並未回應此前遇襲商船所發出的求援訊號。

近期美艦已擊落許多由青年運動發射的飛彈和無人機並馳援呼救商船，尚不清楚新倡議啟動後，會新增多少國家願意執行類似任務或增派軍方機艦到紅海參與護航。奧斯丁說，青年運動過去四周攻擊或劫持商船達十二次，並挾持商船Galaxy Leader廿五名船員為人質。

多家大型航商暫停航行紅海。伊朗撐腰的青年運動十八日承認攻擊兩艘商船，重申將阻止一切赴以色列港口的船隻，以支持巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯。青年運動並矢言無論如何都會繼續，可能每十二小時展開一次海上行動。

美國國務卿布林肯十八日也和沙烏地阿拉伯外長費瑟通話，商討如何遏止這波以巴衝突擴大。布林肯譴責青年運動在紅海南部國際海域的持續侵擊，呼籲各方夥伴共同維護海上安全。