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日媒：安倍派 處在瓦解十字路口

聯合報／ 編譯陳曉慈／綜合報導
東京特搜部前往自民黨安倍派與二階派的辦公室搜查。圖右一為安倍派的前領導人、已故首相安倍晉三，左一為二階派的領袖二階俊博。美聯社
東京特搜部前往自民黨安倍派與二階派的辦公室搜查。圖右一為安倍派的前領導人、已故首相安倍晉三，左一為二階派的領袖二階俊博。美聯社

日本募款餐會回扣醜聞延燒，自民黨最大派系安倍派領導高層已分崩離析，不少安倍派議員對未來悲觀，坦言別無選擇、只能退出派系，部分則預料該派將流失半數成員。日本時報十九日報導，該派現處於派系存亡的「十字路口」，在這波醜聞衝擊下，恐面臨瓦解命運。

因回扣醜聞下台的安倍派前防衛副大臣宮澤博行上周以極度不悅口吻說，派系曾下達封口令，要求成員對回扣案三緘其口。派閥還說，他不用申報黨內募款餐會超過個人責任額的回扣款項。

隨著檢方調查抽絲剝繭，安倍派內部也彌漫恐懼氣氛，為避免被懷疑湮滅證據，派系議員間中止一切集會、討論與聯繫活動。一位該派議員透露，案發後安倍派的運作已不像一個派系。

主導派系實際運作、也全部涉案的安倍派「五人眾」，至今未針對這起醜聞多做說明，使外界不禁懷疑目前披露的收賄指控恐是冰山一角。一名自民黨資深黨員說，安倍派中堅分子及年輕議員今後選舉時，恐無法再以安倍派為號召吸引選票。

安倍派正式名稱清和政策研究會，由前日相福田赳夫創立。「清和」二字是期許誠實政治將讓人民歲月靜好。但如今正如其成員所言，該派已辜負其存在理由。

回扣 醜聞 議員

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