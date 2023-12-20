19年來首遭 日檢搜自民黨派系總部

自民黨派系募款餐會餐券回扣風暴愈演愈烈。日本放送協會（ＮＨＫ）等日媒報導，東京地檢特搜部十九日上午兵分兩路，前往搜查清和政策研究會（安倍派）與志帥會（二階派）辦公室，各歷時五和四個小時。這是自二○○四年以來，近十九年首次有自民黨派系辦公室被檢方搜索。

特搜部指稱，現為自民黨主流派的安倍派與非主流派的二階派國會議員，在派系餐券超過個人責任額的金額上未如實申報、中飽私囊，竟逾億日圓，因此各派出十幾位事務官進入這兩派在東京千代田區的辦公室執行強制搜查，之後還會加派人手。

相關人士說，安、二兩派每年舉辦一次派系餐會，所屬議員各依當選次數和職位階級，必須達成推銷餐券的責任額。而各議員雖以派系名義對外推銷餐券，但超出配額的收入可進自己口袋，儼然形成派系的「小金庫」。

然而，派系公開的收支報告書卻僅記載配額收入，而日本政治資金規正法規定，登載不實罪時效五年，溯及二○一八至二○二二年，安倍派漏報金額達五億日圓（約台幣一點一億元），二階派也有一億（約台幣二二○○萬元）多日圓。安倍派議員依派系指示，叫他們不必申報。特搜部認為，現有九十九位國會議員、實力強大的安倍派行徑「最惡劣」；二階派雖有申報，但並未登載配額以外的金額。

由於這起醜聞已造成十二位安倍派的政務官去職，日前已聲明暫時脫離派系（宏池會）運作的首相岸田文雄十九日仍堅稱，將不會撤換二階派現任閣員，即法務大臣小泉龍司和負責地方創生及沖繩等事務的「內閣府特命擔當大臣」自見英子。不過，最大在野黨立憲民主黨（立民黨）政調會長長妻昭十九日在日媒ＢＳ富士節目質疑，特搜部隸屬法務省，法相擁有對檢察總長的指揮權，擔憂恐影響調查。

自民黨派系總部被檢警搜索極為罕見，上次已是二○○四年東京特搜部調查日本牙醫聯盟（日齒聯）對舊橋本派（平成研究會）一億日圓祕密獻金案，該派現由自民黨幹事長、前日本外務大臣茂木敏充掌舵，故俗稱茂木派，而他也是將來「後岸田」時代熱門首相人選。

日本自民黨政治人物政治獻金案如滾雪球，日本兩家主流媒體最新民調均顯示，搖搖欲墜的岸田內閣已因此雪上加霜。據每日新聞十六及十七日所做民調，首相岸田文雄內閣的支持率比約一個月前減少百分之五，已跌破兩成，只剩一成六。尤其自民黨和長期低迷不振的立民黨，政黨支持率分別為一成七和一成四，執政黨已面臨「死亡交叉」。