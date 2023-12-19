德國農民抗議政府 布蘭登堡門前擺曳引機陣

周一（12月18日），德國各地的農民趕往柏林，開著數百輛曳引機聚集在柏林著名的布蘭登堡門前，高喊抗議口號「過分了就是過分了！」

農民們對聯邦政府決定取消柴油燃料補貼以及取消購買農業和林業機械的稅收減免感到憤怒。

據德國農民協會稱，這些決定可能使農民損失高達10億歐元。

位於喀斯魯的聯邦憲法法院裁定，德國政府將原本用於新冠疫情援助的資金重新分配用於其他方面是違憲的。德國政府為此舉辯解稱，需要填補該國2024年預算中的170億歐元缺口。

德國政府表示，法院的裁決使得削減破壞氣候的補貼勢在必行。

抗議農民誓要「大規模抵制」

來自綠黨的農業部長厄茲德米爾（Cem Özdemir）對政府的措施提出批評，他說農民除了柴油外「別無選擇」，並補充說：「農民是為我們提供糧食的人，這些削減使農民不堪重負。」

德國財政部長林德納（Christian Lindner）和經濟部長哈貝克（Robert Habeck）都表示願意聽取農民的意見，但聲稱在喀斯魯憲法法院裁決之後，他們幾乎沒有回旋的餘地。

抗議的農民試圖向柏林的三黨執政聯盟發出「第一個明確信號」，要求政府放棄削減計劃。

德國農民協會主席魯克維德（Joachim Rukwied）說：「如果政府不這樣做，從一月份開始就會出現大規模的抵制活動。我們不會容忍這種情況發生。」

哈貝克說，任何試圖扭轉削減計劃的人都有義務提出一個可以接受的融資辦法。

儘管德國農業收入一直在增長，但谷物、油籽和牛奶價格的下跌都開始侵蝕農民的利潤空間。

（美聯社、德新社）

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