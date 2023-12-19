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糧食生產排碳驚人 130國展開減碳行動

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
第28屆聯合國氣候變遷大會（COP28），終於有130多國共同簽屬農業、糧食與氣候行動宣言。（Photo on WikiCommons）
第28屆聯合國氣候變遷大會（COP28），終於有130多國共同簽屬農業、糧食與氣候行動宣言。（Photo on WikiCommons）

糧食生產與運輸的過程中，產生了全球將近三分之一的溫室氣體！超過130國於聯合國氣候變遷大會更因此發布宣言，盼能兼顧糧食安全，又達成減碳的目標。然而，目前最大的問題在於食品產業仍缺乏標準化的碳足跡測量標準。

逾百國發布行動宣言

衛報》報導，人類在進食、種植、運輸與烹飪食物的過程中，排放了全球將近三分之一的溫室氣體，該狀況長期遭到忽略。至今，第28屆聯合國氣候變遷大會（COP28）終於有130多國共同簽屬農業、糧食與氣候行動宣言，並宣布投入超過25億美元資金。

「各國必須將糧食系統與農業放置於淨零碳排的核心地位，因為要解決全球碳排的問題時，又要同時確保農民的生計。」COP28糧食系統負責人歐哈利如此表示。

相關組織提出的目標包括：2030年前將牲畜甲烷排放量降低25%，減少一半以上的廚餘，並建議畜養或種植更多元的動植物，降低對特定糧食依賴度的同時，還能增加生物多樣性。

建立食品碳足跡指標

永續雜誌》報導，目前食品產業減碳遇到的最大問題是，沒有標準化的測量方法，導致計算碳足跡不夠精準，可信度也遭到質疑。儘管COP28並沒有對此建立標準，但已經有不少國家開始成立碳足跡的標準。

英國BRC Mondra 聯盟就匯集了各大食品零售商和供應商，採用統一的行業方法來監控、改進和交流產品的環境績效，尤其因應人工智慧興起，使得評估產品碳足跡的方式，能夠更加快速。

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