曾與遭以軍誤殺3人質關一起 泰籍生還者悲痛憶：大家相互支持

以色列3名遭哈瑪斯綁架的人質海姆（Yotam Haim）、塔拉卡（Samar Talalka）、沙姆里茲（Alon Shamriz），15日在加薩走廊舉白旗求救時遭以軍誤殺，曾和他們關在一起的泰國獲救人質丹通（Wichian Temthong）回憶道，3人和他在遭到挾持期間都一直相互支持與鼓勵，並感嘆自己很幸運存活下來。

BBC報導，37歲的農場工人丹通是上個月獲釋的23名泰國人質之一，去年9月底才離開家鄉，前往以色列農場尋求更高報酬的工作。10月7日是他被帶到農業社區卡法阿札（Kfar Aza）的第一天，早上就在槍聲中醒來。

丹通表示，當時泰國同事向他說明這很正常，但槍聲愈來愈大聲，他們於是把自己關在一棟建築物裡，隨後武裝分子突然衝了進去，用槍托毆打他們，還有襲擊者手上拿著手榴彈。

丹通回憶，他連忙蹲下來大喊「泰國、泰國」，並將雙手舉過頭頂，卻還是一直被打，他爬到床底下躲起來，並試圖給妻子發訊息說自己要被帶走，隨後被拖走並被哈瑪斯分子帶到加薩一處隧道裡關押了51天。

丹通說，在那處隧道內，他是唯一的泰國人，不會說英語，和海姆、塔拉卡、沙姆里茲被關在一起，由於語言不通大多數時候只能靠簡單的繪畫和手語溝通，但他也了解到海姆是鼓手、塔拉卡喜歡騎摩托車並在養雞場工作等。

丹通透露，哈瑪斯對他的態度較好，但以色列籍的人質時不時會遭到毆打，大家每天只能吃一頓飯，而且最多只是一塊麵包和一顆乾棗，很餓的時候只能喝水，但水也要有節制地喝，且無法洗澡。

丹通說，當他難過時，海姆、塔拉卡和沙姆里茲會過來跟他說說話，讓他平靜下來，但他不能理解他們在說什麼，唯一能做的就是想想孩子、妻子和母親，沒事的時候就靠牆坐著冥想，一遍又一遍想著同一件事，那就是必須活下來。

丹通表示，在他被綁架51天後，哈瑪斯突然告知他可以回家了，那是他近2個月來首次看到太陽，接著自己就被轉移給紅十字會，越過加薩邊境進入埃及，但那3名以色列人仍然被哈瑪斯關押。