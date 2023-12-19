美防長宣布啟動紅海防衛部隊 聯手英、加、法等9盟邦護航商船

彭博資訊報導，美國國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）宣布啟動一支擴大海上防衛部隊「繁榮衛士行動」（Operation Prosperity Guardian），聯手歐洲和非洲等9個盟邦，共同保障行經紅海的商船免受葉門叛軍青年運動（Houthi）攻擊並維持航運安全。

奧斯丁18日抵達以色列進行訪問，並在聲明稿中表示，「青年運動肆無忌憚襲擊商船，威脅貿易航道的自由航行、危及無辜船員，已經違反國際法」，「這是一個影響世界各國的問題，需要串聯各國採取集體應對。」

對此美國說動英國、巴林、加拿大、法國、義大利、荷蘭、挪威、塞席爾和西班牙等國，共同組織「繁榮衛士行動」，隸屬該區域既有的海上聯合部隊（Combined Maritime Forces），由第153特遣隊（Task Force 153）負責指揮。

另外，奧斯丁表示將在19日召開部長視訊會議，磋商具體保衛紅海商船的作法。美國政府也正在和若干波斯灣阿拉伯盟國商議因應青年運動的軍事行動。

紅海是全球最重要的石油及消費品運輸路線之一，12%國際貿易依賴紅海航道。然而，以巴衝突爆發後，伊朗扶植的青年運動頻頻在紅海襲擊商船，抗議以色列對加薩的軍事行動，嚴重威脅全球供應鏈。

由於紅海安全情勢惡化，多個主要航運業者，包括香港東方海外貨櫃航運公司、法國達飛航運集團（CMA CGM）、丹麥馬士基集團（Maersk）等，均已宣布暫緩通行紅海。

除此之外，台灣長榮海運18日也宣布將不再通過紅海運送以色列貨物，「直至另行通知」。