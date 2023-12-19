遭移監失蹤2周！俄法院暫停審理反對派領袖納瓦尼的案件

正在服刑的俄羅斯反對派領袖人物納瓦尼（Alexei Navalny）日前傳出遭移監，已近兩周未聯繫律師，俄羅斯法院已暫停對納瓦尼的新刑事訴訟，一名聯合國官員表示，納瓦尼的缺席相當於「被失蹤」。

納瓦尼的律師表示，俄羅斯法院18日暫停了七場司法聽證會，直到確定納瓦尼的下落。外界擔憂，納瓦尼可能會被封口甚至遭殺害。

已被判處近30年徒刑的納瓦尼上周從莫斯科附近的伏拉迪米爾地區（Vladimir）一所監獄中失蹤，並且疑似被轉移到一處「特殊體制」的流放地監獄被單獨關押，這可能是俄羅斯最嚴厲等級的監獄。

納瓦尼的發言人亞爾米許（Kira Yarmysh）表示，他的團隊已向近200個俄羅斯審判拘留中心發出請求，尋找有關納瓦尼的更多資訊，但始終未找到他。

克里姆林宮尚未就有關納瓦尼下落一事做出回應，俄羅斯總統普亭發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，他的團隊「無意也無能追蹤囚犯的命運」。