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憂共軍介選 美印太司令 籲陸克制對台威迫

聯合報／ 國際中心／綜合報導

日本產經新聞報導，對於中國軍方可能會在明年台灣總統大選時有所挑釁，美軍印太司令部司令阿基里諾十八日說，希望中國克制威迫行為，重新致力和平解決問題。

阿基里諾在東京美國駐日大使公邸與媒體記者茶敘。談到有觀察指出，台灣明年一月舉行總統大選時共軍可能在台海周邊挑釁，阿基里諾表示，中方「意圖施壓台灣人民」的威迫行為持續增加，希望中國能克制威迫行為，重新致力和平解決問題。

有關美中領袖今年十一月中旬在美國西岸舉行峰會，雙方同意為防止發生偶發事件將在兩國軍方設置聯繫窗口。阿基里諾對此表示，先前就想跟對口的共軍指揮官取得聯繫，但至今未能如願；雖然他在美中峰會後再度向中方提出要求，但目前「還在等待回答」。

至於共軍軍機異常接近美國軍機的危險案例，阿基里諾說，似乎在美中領袖會談後就停止了。

此外，包括菲律賓船隻在南海遭中國海警船噴水導致無法航行等情況，片面主張擁有管轄權的中國艦船正強化威嚇行為，阿基里諾對於中國艦船涉及的「非常危險」行為表示憂慮。

不過，他說，中國片面主張管轄權是無效的，美國軍艦今後也將持續執行「航行自由」。

對於北韓近日接連試射彈道飛彈，阿基里諾譴責「藉由挑釁讓區域不穩定化」，並批評「已違反聯合國安全理事會決議」。

他表示，這次根據事前掌握情資，日美韓已在試射兩天前改變負責飛彈防禦的艦艇部署來強化防禦態勢，「這是日美韓三國推動強化合作的成果，真的非常出色」。

美國 國軍 共軍 介選

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