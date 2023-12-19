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美擬恢復在沖繩常駐戰機

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導

日經亞洲十八日報導，美國太平洋空軍司令維巴赫十三日受訪時說，美軍計畫恢復在日本沖繩縣沖繩島嘉手納基地常駐戰鬥機，但規模從此前約四十八架減至卅六架，機型也從F-15C鷹式改為F-15EX。他還暗示，美方將考慮派名為戰鬥協同航空器（CCA）的下一代無人機到沖繩，可在有人平台接受戰機飛官指令，遂行半自主作戰。

美國空軍去年開始逐步撤走常駐嘉手納基地的約四十八架老舊F-15C，暫藉由輪調F-35、F-22匿蹤戰機及其他戰機，填補其想出未來長期計畫前的戰力空隙。維巴赫說，他不預期將一直採輪調方式。他證實，美國空軍可望恢復常駐戰機，但沒提到時間表。

曾聽取美國空軍相關計畫簡報的美國國會消息人士對日經亞洲指稱，空軍打算在嘉手納駐日美軍基地改常駐F-15EX，但比此前少四分之一架。美國空軍則未對該報導內容置評。

維巴赫質疑嘉手納基地因距離中國大陸較近，因此可能在「有事」時被共軍鎖定，使該基地戰術價值降低的說法。他反而主張，在快速反應上，該基地價值更形重要。「若敵方朝我方、朝嘉手納發射武器，我們就可以從該基地投射力量。我們的『敏捷戰鬥部署』哲學與策略，是將戰機從嘉手納分散」。

維巴赫是指美軍戰機可從沖繩迅速調動至西太平洋其他位置，以持續執行空中作戰及軍事行動，以免有事時被飛彈攻擊。

美國空軍已設法擴大其在菲律賓、巴紐和澳洲等地的前哨基地，並打算將駐沖繩美軍基地及其他毗鄰中國的基地內戰機分散，以防共軍發動精準打擊。這也是美國空軍在後冷戰時期戰略上的一大轉變。

美國智庫蘭德公司學者霍農對此樂見。他說，在戰區內有一些常駐戰機，就讓軍方策畫者「對我們（平時）做立即的處置時，手中擁有哪些能力，有更好的掌握」。

共和黨籍美國聯邦眾議院軍事委員會副主席魏特曼也支持恢復常駐，但機隊縮水是隱憂。

華府智庫美國企業研究所研究員庫珀亦提到，F-15EX性能大幅升級。它能從更遠距離發射飛彈、電戰能力也更先進，但仍歸類為四代機。

鑒於有人戰機規模縮水，故可能由無人平台填補。維巴赫被問到他暗示美軍考慮派CCA到沖繩，那是否包括嘉手納基地時答道，「絕對是」，而且CCA不必與有人航空器駐防在一起，能從其他地方飛來助戰，其用途廣泛，能使戰場複雜化，造成敵方混亂，並執行攻擊、情蒐、干擾和引誘等多種任務。

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