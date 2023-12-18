全球最強護照排名出爐！僅這亞洲國家進前十 台灣「領先129個國家」

資訊網站「VisaGuide.World」公布截至今年12月全球最強護照排名，西班牙高居榜首，其次是新加坡，星國也是唯一進入前10名的亞洲國家。台灣則排名第70名。

該網站評估199個國家和地區的護照，參考免簽證旅行、電子旅行證、落地簽證、電子簽證、免護照旅行，及禁止進入的國家數量等多個項目，再以公式計算出分數。

排行榜顯示，西班牙總分為90.36分，護照能免簽證進入106國，及能免護照進入43國，且沒有被禁止進入的國家。新加坡則以90.29分位列第二，第三名至第十名依序為德國、義大利、法國、荷蘭、芬蘭、瑞典、挪威和丹麥。

根據這項評比，除了新加坡第二、日本第15，前20名都是歐洲國家。南韓排名27，美國40，中國大陸排名117。排名199名敬陪末座的是索馬利亞。