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民主剛果控干涉內政 肯亞極力否認

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
非洲大國剛果民主與肯亞近日的外交糾紛，讓東非的局勢又緊張起來。（Wikimedia Commons）
非洲大國剛果民主與肯亞近日的外交糾紛，讓東非的局勢又緊張起來。（Wikimedia Commons）

【台灣醒報記者呂翔禾綜合報導】

民主剛果近日指控肯亞與民主剛果境內叛軍勾結，意圖推翻該國政府，讓兩國關係陷入緊張。對此，肯亞則竭力否認，並表示會調查。由於民主剛果的內亂曾擴大成非洲大戰，肯亞也曾參戰，兩國的歷史恩怨複雜，且非洲近年來政變頻傳，也讓外界相當關注此次外交糾紛。

肯亞稱與叛軍勾結

根據《半島電視台》報導，非洲兩大國家剛果民主與肯亞近日爆發嚴重外交糾紛，剛果民主政府指控肯亞與剛果反對派「剛果河聯盟」勾結，企圖要推翻現在的執政黨，剛果民主還將駐肯亞大使召回。對此，肯亞則宣布會調查相關情況，並否認與反對派有所串連。

肯亞外交部表示，他們與剛果民主的反對派完全沒有任何關聯，肯亞不會作出任何妨礙兩國和平穩定互動的行為。但由於剛果爆發過嚴重內戰，而反對派的組成龍蛇雜處，也讓非洲許多國家相當擔心。重演之前非洲大戰的慘劇。由於M23在2021年壯大，至今仍與剛果民主政府交戰，已造成7百萬人流離失所。

東非局勢動盪

剛果民主共和國的反對派近日在肯亞首都奈洛比宣布成立聯盟，且成員包括盤據在剛果民主東部的武裝團體M23，還有剛果民主前選委會主委南加，因此引發剛果民主政府不滿。該國同時也將駐坦尚尼亞大使撤回，並要求主持東非共同體的坦尚尼亞主席國對此有所表態。

剛果民主將於20日舉行總統大選，但因為政府與M23的衝突，導致有150萬民眾無法安全投票。《聯合國》提到，剛果民主維和任務的主任肯塔也對「剛果河聯盟」的組成感到相當擔憂，她呼籲剛果選舉各方應尊重憲法、人權法與該國法治的規定，不要輕舉妄動，以確保選舉順利進行。

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