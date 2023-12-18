聖誕節將來臨 教宗：同為中東和平禱告

【台灣醒報記者莊瑞萌綜合報導】

教宗方濟各上週六(16日)在接見飾演耶穌誕生劇演員時表示，此時此刻聖地正在發生戰爭，他除了再次強調一直與因以色列及哈瑪斯戰爭而受苦的百姓同在，也呼籲外界能為聖地的平安盡快到來而禱告。

戰爭取消慶祝活動

據《梵蒂岡通訊社》報導，方濟各在接見一群來自羅馬聖母大殿(Basilica of St. Mary Major)飾演耶穌誕生劇的演員時說，「我們知道這場戰爭是長達數十年的衝突的結果。對於生活在伯利恒的巴勒斯坦人來說，今年的聖誕節將充滿痛苦和悲傷。」





方濟各說：「由於加薩地帶的衝突與西岸緊張局勢升級，伯利恒的旅遊業已經停滯，朝聖活動也暫停，所有公開慶祝活動都已取消。我們不想丟下他們，我在此呼籲大家起來祈禱與給予支持。」

聖母大殿與耶穌誕生地的往來，最早可以追溯到基督教前幾個世紀，該教堂擁有一件在七世紀時，由耶路撒冷牧首聖沙福尼送給時任教宗的戴多祿一世的基督嬰兒搖籃遺物，因此，聖母大殿教堂也被稱為「西方的伯利恆」。

方濟各也表示，聖誕降生場景不應該被簡化為傳說事件，而是當「面對上帝成為嬰孩這件奧秘時，是可以喚醒人心因而對此發出讚嘆。」

明白上帝愛世人

據《美國天主教主教會議》報導，教宗上週在接見義大利天主教團體時說，「聖誕節提醒了我們上帝多愛我們以及想要與我們同在，而這就是我們目前最迫切需要的。太多人、太多兒童正受到戰爭所苦。」這次來自義大利14個教區代表團的兒童也帶來紙做的星星，以紀念因衝突而去世的孩子。

教宗方濟各也指出，自從聖地戰爭爆發以來，在加薩地帶已有超過3,000名兒童喪生，還有在烏克蘭逝世的500多名兒童以及葉門多年戰爭而喪生的成千上萬名兒童。他並強調，唯有愛上帝以及彼此相愛，世界才能重新找回光明與和平。

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