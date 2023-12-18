京都直升機3公尺高墜地 教官、學員受傷送醫

日本放送協會報導，日本當地時間18日中午12點20分左右，京都市伏見區JPD民間直升機場驚傳墜地事故，一架訓練中直升機從3至4公尺高處墜落，造成機上兩人受傷。

該直升機場表示，教官和學員自上午11點開始進行駕駛訓練，在停懸訓練環節，機體因不明原因傾斜，後方旋翼葉片接觸地面，繼而導致墜地意外。

京都消防單位透露，機上一名30多歲男性教官與20多歲男性學員頸椎疼痛，緊急送醫治療。兩人均意識清醒，可自行行走。

警方正在案發現場調查意外發生的詳細原因。

JPD京都直升機場於2014年開業，位於京都市伏見區宇治川沿岸，附近是國道一號與京都競馬場，除了提供直升機駕駛培訓外，還提供京都市中心及周圍的觀光飛行活動。

所幸墜地事故發生在機場腹地，沒有造成其他傷亡。