聽新聞
test
0:00 / 0:00
京都直升機3公尺高墜地 教官、學員受傷送醫
日本放送協會報導，日本當地時間18日中午12點20分左右，京都市伏見區JPD民間直升機場驚傳墜地事故，一架訓練中直升機從3至4公尺高處墜落，造成機上兩人受傷。
該直升機場表示，教官和學員自上午11點開始進行駕駛訓練，在停懸訓練環節，機體因不明原因傾斜，後方旋翼葉片接觸地面，繼而導致墜地意外。
京都消防單位透露，機上一名30多歲男性教官與20多歲男性學員頸椎疼痛，緊急送醫治療。兩人均意識清醒，可自行行走。
警方正在案發現場調查意外發生的詳細原因。
JPD京都直升機場於2014年開業，位於京都市伏見區宇治川沿岸，附近是國道一號與京都競馬場，除了提供直升機駕駛培訓外，還提供京都市中心及周圍的觀光飛行活動。
所幸墜地事故發生在機場腹地，沒有造成其他傷亡。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言