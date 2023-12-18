聖嬰現象加劇降雨 澳洲昆士蘭洪水為患

【台灣醒報記者莊瑞萌綜合報導】

暴雨襲擊澳洲昆士蘭。昆士蘭北部上週六(16日)起開始下起暴雨，造成當地出現洪水，相關單位已呼籲民眾前往高處避難。澳洲目前正經歷聖嬰現象，洪水與高溫等事件更容易出現。

高潮與雨勢加劇災情

據《路透社》報導，昆士蘭相關單位指出，距離首府布里斯班1,700公里遠的凱恩斯(Cairns)目前已經出現大洪水災情。昆士蘭消防及緊急救援署表示，「由於高潮來襲與持續降雨，當地財產可能持續遭到淹水，居民應立即遷移到較高的地方。」

這次暴雨與本週的熱帶氣旋賈斯伯有關，澳洲氣象預報單位更警告凱恩斯可能出現危險暴洪，水位還可能超越1971年 4.1公尺紀錄。

澳洲東部近幾年頻繁出現洪水，包括今年1月，昆士蘭一旁的北領地更是出現「百年一遇」洪水。澳洲目前正經歷聖嬰現象，森林野火、熱帶氣旋、乾旱與熱浪等事件不斷發生，例如上週六澳洲部分地區便出現高溫。

災情有史以來最嚴重

據《BBC》報導，昆士蘭州長邁爾斯表示，這是有史以來最嚴重的災情，他說，「我跟凱恩斯當地民眾確認，他們說從未見過這種情況。」他並表示，目前優先順序是將受困水中的民眾移往安全地點，「接著才是關心飲用水、下水道、電力與通訊等問題。」

氣象預報單位表示，週一暴雨仍會持續，週二雖然雨勢會稍緩，但河川水位尚未到達頂點，預計多條河川水位很快會打破1977年創下的紀錄，例如丹特里河，由於24小時內降雨達820mm，河川水位已超過先前紀錄的2公尺。

近年來，澳洲頻頻出現災害，例如嚴重乾旱、叢林大火、連續洪水以及大堡礁珊瑚出現六次大規模白化。聯合國氣候變遷專門委員會最新報告指出，除非立即採取行動來阻止氣候變遷，否則未來仍會出現更嚴重的災害。

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