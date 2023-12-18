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北韓射彈 譴責美核潛艦停靠南韓
日本放送協會（ＮＨＫ）及韓聯社等日韓媒體十七日報導，北韓當晚朝東向日本海發射一枚型號不詳的彈道飛彈。這是北韓今年第廿次發射彈道飛彈，上次是十一月廿二日。北韓並在射彈後發布聲明，譴責美國密蘇里號潛艦停靠南韓，顯示美國意圖發動核戰。
南韓參謀本部（合參）十七日晚間十點四十二分（台灣時間當晚九點四十二分）宣布，已偵測到北韓射彈舉動，未多做說明；日本海上保安廳也在接獲防衛省情資後，在當晚十點四十一分（台灣時間當晚九點四十一分）宣布，並呼籲航行中船舶持續注意後續消息。
日本新聞網（ＮＮＮ）引述日本政府人士報導，該彈道飛彈已落在日本專屬經濟區（ＥＥＺ）外。日本政府已緊急召集相關部會負責人，組成設在首相官邸危機管理中心的官邸對策室緊急會議，蒐集相關情資並確認有無災情。
南韓發布北韓射彈訊息幾分鐘後，北韓國防部發布聲明，譴責美國和南韓「暴徒」魯莽的軍事行動。
北韓朝中社報導，國防部聲明稱，美國核動力潛艦密蘇里號抵達南韓，是美國意圖發動核戰的最新舉動。
美軍核動力潛艦密蘇里號十七日停靠釜山海軍基地。美國核潛艦停靠南韓在過往非常罕見，但根據南韓和美國達成的協議，美軍核潛艦停靠南韓的次數已提高，以助嚇阻北韓。
南韓國家安保室第一次長金泰孝十五日才在華府表明，北韓十二月可能試射洲際彈道飛彈（ＩＣＢＭ）。他當時婉拒詳述其說法依據，但他強調，無論北韓彈道飛彈射程多遠，亦即是或不是ＩＣＢＭ，皆屬核威脅，「只要能夠攜帶核彈頭」。
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