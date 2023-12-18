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北韓射彈 譴責美核潛艦停靠南韓

聯合報／ 編譯茅毅羅方妤／綜合報導
日本放送協會及韓聯社等日本和南韓媒體17日報導，北韓當晚朝東向日本海發射1枚型號不詳的彈道飛彈。圖為3月16日南韓首爾火車站，人們觀看電視播放有關北韓向其東海岸海域發射彈道飛彈的新聞報導。路透資料照
日本放送協會及韓聯社等日本和南韓媒體17日報導，北韓當晚朝東向日本海發射1枚型號不詳的彈道飛彈。圖為3月16日南韓首爾火車站，人們觀看電視播放有關北韓向其東海岸海域發射彈道飛彈的新聞報導。路透資料照

日本放送協會（ＮＨＫ）及韓聯社等日韓媒體十七日報導，北韓當晚朝東向日本海發射一枚型號不詳的彈道飛彈。這是北韓今年第廿次發射彈道飛彈，上次是十一月廿二日。北韓並在射彈後發布聲明，譴責美國密蘇里號潛艦停靠南韓，顯示美國意圖發動核戰。

南韓參謀本部（合參）十七日晚間十點四十二分（台灣時間當晚九點四十二分）宣布，已偵測到北韓射彈舉動，未多做說明；日本海上保安廳也在接獲防衛省情資後，在當晚十點四十一分（台灣時間當晚九點四十一分）宣布，並呼籲航行中船舶持續注意後續消息。

日本新聞網（ＮＮＮ）引述日本政府人士報導，該彈道飛彈已落在日本專屬經濟區（ＥＥＺ）外。日本政府已緊急召集相關部會負責人，組成設在首相官邸危機管理中心的官邸對策室緊急會議，蒐集相關情資並確認有無災情。

南韓發布北韓射彈訊息幾分鐘後，北韓國防部發布聲明，譴責美國和南韓「暴徒」魯莽的軍事行動。

北韓朝中社報導，國防部聲明稱，美國核動力潛艦密蘇里號抵達南韓，是美國意圖發動核戰的最新舉動。

美軍核動力潛艦密蘇里號十七日停靠釜山海軍基地。美國核潛艦停靠南韓在過往非常罕見，但根據南韓和美國達成的協議，美軍核潛艦停靠南韓的次數已提高，以助嚇阻北韓。

南韓國家安保室第一次長金泰孝十五日才在華府表明，北韓十二月可能試射洲際彈道飛彈（ＩＣＢＭ）。他當時婉拒詳述其說法依據，但他強調，無論北韓彈道飛彈射程多遠，亦即是或不是ＩＣＢＭ，皆屬核威脅，「只要能夠攜帶核彈頭」。

北韓 彈道飛彈 南韓

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