日與東協聲明 致力印太和平

日本和東南亞國協（ＡＳＥＡＮ）自十六日起在東京舉行慶祝友好合作五十周年特別高峰會，與會領袖及其代表十七日通過著重安保和經濟合作並尊重法治的共同願景聲明。各國將強化海洋安保合作，致力印太和平穩定，以及增強供應鏈韌性，促進區域繁榮並推廣年輕世代等民間交流。

綜合美聯社、法新社、共同社及日本經濟新聞等外媒報導，東道主日相岸田文雄在和該峰會共同主席印尼總統佐科威的聯合記者會說，日本及東協領袖也通過涵蓋文化交流與農業協助等一三○個具體項目的合作計畫。今年東協輪值主席佐科威則說，日本和東協是互信夥伴，將維持區域和平穩定並遵守國際法。

前述聲明提到，推動基於規則的印太是日本及東協共享觀點，希望使印太自由開放，同時納入東協的團結、中立、包容及透明等原則。與會領袖亦強調尊重領土主權和領土完整，和平解決分歧或爭端、不使用武力威脅，但該聲明未點名中國大陸。

除了安保，與會十一國在經濟上也矢言推廣再生能源和支持數位相關新創企業，並加速推動公私部門注資去碳化。岸田表示，日本將增加投資東協，在未來五年內設法籌募逾三五○億美元（約台幣一點一兆元）官民資金。領袖們也宣布啟動下一代汽車產業新計畫，以擘畫持續使東協成為汽車製造及出口重鎮的策略。

該峰會揭櫫共同打造區域經濟與社會的「共創」理念。鑒於東協整體經濟規模被視為將在數年後超越日本，雙方可望在二戰後首度成為「平等」夥伴，使這次峰會一改至今雙方長久以來的「援助和受惠」關係，確認彼此今後將以對等立場深化合作的大方向。

岸田表示，東協是自由開放印太的要角，「以互信為基礎，我們將因應新議題並致力區域和平繁榮，打造民眾獲益與有尊嚴的世界」。

另外，針對中菲南海爭端愈演愈烈，與會的菲律賓總統馬可仕十六日接受每日新聞等日媒訪問時說，近幾月或幾年來南海緊張不減反增。中國帶來的挑戰需新解方，僅靠日菲磋商中的相互准入協定（ＲＡＡ）還不夠，馬尼拉必須（與更多國家）有更多這類安排。