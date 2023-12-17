金磚國家添新成員 分析揭最低限度共識：盼國際秩序更少由西方主導

儘管遭受一個挫折，但金磚國家可以承受：阿根廷2024年1月不會加入該聯盟--新政府通過推特宣布了這一消息。但金磚國家還是增加了五個：能源大國沙特、阿聯酋和伊朗以及埃及和埃塞俄比亞。擴張後，金磚國家為全球南方發聲的角色更穩固，在國際政壇上的分量更重。擴張是在俄羅斯任主席時進行的。等到2024年10月總統普亭在俄羅斯喀山鋪上紅地毯的時候，大合影上的國家元首就將比現在多一倍了。

自2001年高盛銀行為一項投資基金提出BRIC這個縮寫，2009年巴西、俄羅斯、印度和中國領導人首次會晤，2011年南非作為首個非洲國家加入以來，「金磚國家」的發展令人驚訝。更令人驚訝的是，儘管存在意識形態分野：巴西、印度和南非是民主政體，中國和俄羅斯是專制政體，但仍能合作。即便2020年中印發生血腥邊境沖突，仍未讓金磚國家的框架崩塌。

求同存異？

新加入的成員也帶來潛在的巨大沖突：埃及和埃塞俄比亞爭奪尼羅的水資源，沙特和伊朗數十年來爭奪波斯灣的主導地位。

儘管如此不同，利益迥異，但漢堡智庫GIGA的政治學者普拉格曼（Johannes Plagemann）認為，至少存在一個最低限度的共識：「希望國際秩序更少由西方主導」。

這並不意味著與西方敵對。金磚國家僅能一致做出決定。因此，無論是中俄還是未來伊朗都無法完全推行本國的立場。對多數金磚成員來說，恐怕正如印度外長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）9月作出的表態那樣：「印度既不親西方，也不反西方」。

擺脫陣營之爭 走平衡

政治學者邁霍爾特（Günther Maihold）分析說，金磚成員身份不但增加了在國際政治上的地位，而且也擺脫了中俄與西方之間的陣營對抗。「金磚成員國身份表明，不想進入陣營之爭，而是希望保持獨立。」

儘管俄羅斯入侵烏克蘭，普亭受到國際通緝，2023年12月初，未來的金磚國家沙特和阿聯酋仍隆重歡迎普亭的到訪。在阿布扎比，東道主不單派出車隊護送克裡姆林宮的主人駛過插著俄羅斯國旗的大道。戰鬥機還在沙漠的天空繪出俄羅斯國旗的顏色。對普亭擺出如此迎賓姿態，幾乎令人忘記了阿聯酋還是美國的盟國，美國在該國有三個軍事據點。

擔任金磚國家主席 俄羅斯從中獲利

GIGA專家普拉格曼認為，對俄羅斯而言，金磚國家主席身份以及隨之而來的2024年舉行峰會，有多重好處。首先從內政上可以宣揚，俄羅斯並不像西方希望的那樣孤立。「然後當然是實質問題，對俄羅斯來說，可以繞過西方的制裁進行經貿往來，銷售本國原材料獲取利潤」。

即便是現在，金磚國家中西方的盟國也幾乎不遵守西方對俄羅斯的制裁。在某種程度上，這甚至被視為一種警訊：對俄羅斯和伊朗的懲罰措施，凍結外匯，排除在國際支付體系Swift之外，這些都促使相關國家加快尋找西方主導的金融體系的替代，--以防不備。建立真正的替代體系很困難，需要時間。但比如阿聯酋向印度和中國提供的油氣就已經收取本地貨幣而非美元作為支付手段。

金磚國家甚至連秘書處都沒設立。但在金融領域卻有一個自己的機構：新開發銀行。富有的石油國家沙特以及阿聯酋加入後，該銀行的資本可能提高。柏林政治教授邁霍爾特表示，由此可為國家發展項目提供替代性的資金來源，或者在出現公共債務的時候也可以獲取資金，「而無須接受世界銀行或國際貨幣基金組織通常提出的附加條件」。

價值觀？利益！

普拉格曼預計，隨著全球南方的崛起、西方相對的權力失去，還將出現其它變化。「國際政治中的許多領域將會更交易化」。這位剛剛出版《我們不是全部--全球南方與西方的無知》一書的作者解釋說，這意味著：「參與方對意識形態的一致性、民主的推動、人權等不那麼重視，而是更多集中精力貫徹自身核心利益」。

「德國外長在世界各地宣揚的基於價值觀的伙伴關系合作，不被視為基礎」，邁霍爾特強調說。「我們試圖推銷以規則為基礎的秩序，金磚國家則會說：我們並沒有制定這些規則，也就沒有理由加入或服從這一規則框架。」美國《外交政策》期刊作者巴內斯-達西（Julian Barnes-Dacey）和沙皮羅（Jeremy Shapiro）不久前在文章中指出，對於那些相對較弱的國家而言，「以規則為基礎的秩序」更是日益被視為一種虛偽的全球衡量標准。

相互對話

普拉格曼呼籲與金磚國家心平氣和地打交道。他建議將其視為一個合作伙伴，--在可以合作的領域。「當國際大型機構如聯合國的行動力日漸衰弱之際，其余團體和機構至少須保持合作的可能。制造對手，於事無補」。

邁霍爾特不久前在為柏林智庫學術與政治基金會（SWP）撰寫的論文中作出具體建議，西方與金磚國家如何相互對話：通過七國集團（G7）和金磚國家首席代表的共同對話論壇。對話不需要公開舉行，內容無須過多涉及地緣政治競爭：邁霍爾特提議的是環境和氣候問題，或者全球衛生政策。

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