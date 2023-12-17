葉門叛軍襲紅海商船 西方擊落其無人機

以哈衝突不只讓巴勒斯坦受害，也波及附近的無辜紅海商船！美國與英國16日宣布，雙方共擊落葉門叛軍15架無人機，避免叛軍攻擊與脅持紅海的商船。由於以哈戰爭爆發，葉門胡賽叛軍宣布以哈若不停戰，會持續攻擊紅海商船，而紅海又是全球重要貿易航道，引發各國緊張。

叛軍掐住航運要道

根據《半島電視台》報導，美國中央指揮部（CENTCOM）16日宣布，擊退胡賽叛軍出動的無人機戰隊，共有14架無人機遭擊落，紅海其他船隻並未回報傷亡；英國軍隊也用飛彈擊落一架要攻擊商船的無人機。不過在陸地上，胡賽叛軍則聲稱攻擊以色列南部的伊拉特城。

由於以哈衝突仍延燒中，與哈瑪斯類似、背後疑有伊朗撐腰的胡賽叛軍便曾宣布，只要以色列隊哈瑪斯發動一天攻擊，他們就會用無人機攻擊路經紅海的商船，希望藉此施壓以色列不要再砲擊加薩走廊。

海運公司紛改航道

每年全球有30%貨櫃船、即約1.7萬艘途經蘇伊士運河、紅海及曼德海峽，貨運量佔全球貿易額約10%，因此各國政府與航運公司都相當緊張。全球第三大、法國的達飛海運集團公司就要求貨輪先避開紅海航道；全球最大的航運公司馬士基在15日貨輪被攻擊後，也要求旗下貨輪先避開紅海航道，改走非洲。

而這樣會讓航程增加10到14天。《天空新聞網》提到，以哈戰爭至今已造成約1.8萬名巴勒斯坦人死亡，以色列總理納坦雅胡仍堅持要打到底，但國內民眾大多認為政府持續在戰爭中空耗，無法忍受軍隊繼續攻打卻仍未救回人質；而向來最挺以色列的美國也快受不了，總統拜登曾直言，以色列政府「太右」，需要改變。

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