緬甸少數民族武裝奪下貿易重鎮

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（德國之聲中文網）與緬甸軍政府作戰的少數民族武裝組織周六（12月16日）表示，他們奪取了撣邦（Shan）的一個貿易樞紐。幾天前中國表示，已調解雙方達成臨時停火協議。

緬甸民族民主同盟軍（MNDAA）、若開軍（AA）和塔昂民族解放軍（TNLA）於10月底向軍政府發動聯合攻勢以來，緬甸北部撣邦戰事一直持續。這個被稱為“三兄弟聯盟”的少數民族武裝周六（12月16日）表示，他們已經佔領了軍事據點和對華貿易至關重要的邊境樞紐，分析人士稱這是緬甸軍政府自2021年奪權以來面臨的最大軍事挑戰。

本周四，北京宣布該少數民族武裝聯盟與緬甸軍方暫時停火。在緬甸民族民主同盟軍控制的地區出現過短暫和平，但在塔昂民族解放軍和若開軍控制的地區，沖突仍在持續。

塔昂民族解放軍稱，他們在兩周多前向南散（Namhsan）發動進攻，並於周五佔領了該地區。該軍准將達崩覺（Tar Bhone Kyaw）向法新社表示：“我們佔領了該鎮。”塔昂民族解放軍在臉書上發布了一段視頻，顯示該組織領導人視察該鎮，並與被俘的軍政府士兵交談。

緬甸軍方發言人紹敏通（Zaw Min Tun）周五也向國營的緬甸廣播電視台（MRTV）表示，南散周邊的戰鬥仍在繼續進行。據塔昂民族解放軍的達崩覺介紹，緬甸軍隊還失去了105碼貿易區，這是位於撣邦木姐鎮、緬中邊境的一個主要貿易通道。“三兄弟聯盟”稱，自10月27日以來，他們共從緬甸軍隊手中奪取了422處基地和7座城鎮。該聯盟的攻勢激發了其他反對軍政府的武裝團體加入戰鬥，沖突已蔓延到緬甸東部和西部。據聯合國稱，已有超過50萬人被迫逃離家園。

(法新社）

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