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搶在東協峰會前 王毅會東協使節

聯合報／ 記者黃國樑／綜合報導
中共政治局委員、大陸外交部長王毅會見東協十國駐陸使節時發表談話。 大陸外交部網站
中共政治局委員、大陸外交部長王毅會見東協十國駐陸使節時發表談話。 大陸外交部網站

中共中央政治局委員兼中國大陸外長王毅十五日在北京會見東協十國使節。他表示，中國東協全面戰略夥伴關係日益緊密，共建「一帶一路」取得重大成果。身為東協最大鄰國，中方將持續奉行親誠惠容周邊外交理念，做東協可信賴和可依靠的長期全面戰略夥伴。

王毅在日本與東協峰會舉辦前夕，特別會見東協十國駐北京使節，頗有事先打預防針之意。據中國外交部官網消息，王毅在談到中國可做東協長期全面戰略夥伴時，特別舉近來的緬甸問題為例。王毅表示，不久前，在中方積極斡旋和不懈推動下，緬甸相關各方在昆明和談，並簽署臨時停火協議，中方將繼續做緬北地區止戰促進工作，中方支持東協在緬甸問題上發揮應有作用。

王毅還說，近十年來中國東協全面戰略夥伴關係日益緊密，走在全球前列；雙方共建一帶一路取得重大成果，也走在時代前列；雙方積極實踐親誠惠容理念，則走在地區前面。

王毅提到，中國國家主席習近平日前對越南進行歷史性國是訪問，同越方領導高層就攜手建構具戰略意義的中越命運共同體達成重要共識，對中國東協命運共同體建設具重要意義。

東協 王毅

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