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與陸續簽科技合作協議？美駐陸大使：戰略競爭將是美中關係主基調

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今年11月，美國總統拜登和大陸國家主席習近平在舊金山舉行會晤，就加強交流聯繫達成共識，但是兩國在地緣政治等領域的對立局面並未得到改變。（法新社資料照）
今年11月，美國總統拜登和大陸國家主席習近平在舊金山舉行會晤，就加強交流聯繫達成共識，但是兩國在地緣政治等領域的對立局面並未得到改變。（法新社資料照）

在「拜習會」舉行一個月之後，美國駐陸大使伯恩斯（Nicholas Burns）周五表示，美中關係在未來幾十年中都將由戰略競爭來定義，但是在兩國利益一致時必須要進行接觸。

「一種可以相互競爭的雙邊關係」

伯恩斯在參加華盛頓智庫布魯金斯學會的一次活動時說，美國和大陸正在「爭奪全球和地區權力」，同時在軍事、政治和經濟上展開競爭。

「我認為，我們是系統性的競爭對手，如果考慮到我們的國家安全以及在全世界的經濟和政治利益的話」，伯恩施指出，大陸正尋求在印太地區「成為最強勢的大國」。

這位外交官強調，大陸在全球治理和自由秩序未來方面有著與美國非常不一樣的觀點。「當然，我們堅持自由主義秩序，因為它符合我們的價值觀和利益，這也是在我們看來最好的世界秩序。」

不過兩國仍然應該在一些議題上展開合作，比如氣候保護、麻醉藥品、衛生健康和食品安全等。「應該沒有一個頭腦清醒的人會希望看到（中美）這段關係最終走向衝突或是戰爭」，伯恩斯表示，「所以，我們將會發展一種可以相互競爭的雙邊關系，就如同總統所說的那樣，我們可以展開有責任的競爭，降低發生衝突的可能性，並且讓兩國人民在一種平衡的關係中走得更近。」

《中美科技合作協定》續簽前景尚不明朗

在周五的布魯金斯學會活動中，伯恩斯也提到了有關《中美科技合作協定》的問題。這份協議始於1979年，在續簽了四十多年之後，已經在今年8月份到期。這位美國駐華大使透露，他已經開始和陸方就續簽進行磋商。

據路透社報導，美國國務院8月曾尋求將該協議延長六個月，以便與北京就強化某些條款進行談判。北京方面則表達了急切的續約願望。

伯恩斯說，該協議是美中合作的「基石」，但是它沒有顧及到在人工智能、生物技術、機器學習和量子數學等領域的科技進步。

「幾個星期前，我已經和新上任的（大陸）科技部部長在北京見了面，我們已經開始和陸方就是否續簽、是否簽訂一份新的協議，以及協議將涉及哪些事宜進行討論，我認為這是非常復雜的一件事」，伯恩斯透露道。

「我們已經明確提出，這份協議必須要更新為現代化的版本，以及我們並不確定能夠達成一致。我想雙方都認同這一點」，這位美國駐陸大使表示，相關談判將會在未來幾個月中進行。

對於是否與大陸續簽科技合作協議，美國內部也存在爭議。支持者認為，如果沒有了這份協議，美國將失去洞察大陸科技進步的寶貴途徑。而共和黨的一些國會議員則呼籲廢除這份協議，理由是擔心大陸通過工業間諜、強制技術轉讓等策略來推動自己的軍事現代化進程。

今年11月，美國總統拜登和大陸國家主席習近平在舊金山舉行會晤，就加強交流聯繫達成共識，但是兩國在地緣政治等領域的對立局面並未得到改變。

（美聯社、路透社）

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