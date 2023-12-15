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印尼大學驚現5屍！校方傻眼解釋：合法取得15年了

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
印尼北蘇門答臘島錦蘭市普里馬大學校園驚現5具身分不明的遺體。截自YouTube影片
印尼北蘇門答臘島錦蘭市普里馬大學校園驚現5具身分不明的遺體。截自YouTube影片

印尼北蘇門答臘島錦蘭市（Medan）普里馬大學（Universitas Prima Indonesia）日前傳出校內一棟大樓出現5具身分不明的遺體，引發熱議，警方12日證實，該5具遺體為校方合法取得的教學用大體。

當地媒體報導，錦蘭市警察刑事調查部門負責人莫斯塔法（Teuku Fathir Mustafa）12日表示，10日網路瘋傳一部影片，稱有遺體被棄置在北蘇門答臘的普里馬大學校園內的水箱有2具遺體，警方隨即赴現場調查，結果在一棟大樓的15樓發現5具遺體，分別為4男1女。

莫斯塔法表示，學校一開始不願與警方合作，駁斥是學生惡作劇，想進入校園調查時遭校方拒絕。

經過連日調查，北蘇門答臘警察局長阿貢（Agung Setya Imam Effendi）14日證實，這5具遺體為教學所用，是校方經由合法管道取得。並指「這些遺體自2008年就放置在校園內，提供醫學院學生學習所用。」

普里馬大學醫學院副院長蘇山托（Susanto）也拍影片解釋，擺放5具遺體的水箱位在該院解剖實驗室，說印尼每一間醫學院都有大體老師，強調是按照規範採購大體老師。並痛批警方12日在實驗室發現5具遺體後，對外聲明含糊不清，未澄清是大體老師，造成外界誤會。

醫學院 警察

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