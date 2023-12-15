印尼大學驚現5屍！校方傻眼解釋：合法取得15年了

從瑪麗蓮夢露、惠妮休士頓、麥可傑克森到最近的馬修派瑞，洛杉磯的驗屍官掌握許多明星死亡秘辛，素有「明星驗屍官」之稱，但他們也要應付大批媒體追逐和承受巨大壓力，而明星的死因，只有他們說了算。 紐約時報報導，洛杉磯明星驗屍官辦公室的正式名稱為「洛杉磯郡法醫處」，他們要處裡的工作量驚人，不只因為洛杉磯郡是全美人口最多的郡，更因為這裡明星和名流雲集，於是他們有了一項特別任務，就是查辦名人的死亡案件。究竟這樣的工作有何不為人知的樣貌與艱辛？驗屍官竟也有機會成為名人？以下就讓聯合報數位版為讀者一一揭開...

2023-12-15 11:30