募款餐會回扣醜聞延燒 東京特搜部擬約談安倍派

自民黨最大派系安倍派（清和政策研究會）爆發募款餐會回扣醜聞，東京特搜部將一次約談涉案議員及派系幹部，人數恐達數十人。日相岸田文雄十四日更換四大臣、五副大臣等九名安倍派成員，靠派系得到權力的岸田，這次被派閥倒打一耙。

岸田十四日撤換四名安倍派的閣員，前外相林芳正（岸田派）接替松野博一出任官房長官，前法相齋藤健（無派系）接替西村康稔出任經濟產業相，總務相和農相也都換人。自民黨政調會長萩生田光一、國會對策委員長高木毅、參院幹事長世耕弘成已提交辭呈。自民黨最大派系的五大實力人物全部從要職退下，可能導致岸田政權不穩。

岸田以前所屬的岸田派（宏池會）議員人數為國會第四大派系，用內閣閣員、政務官及自民黨黨內要職的提名，換得安倍派、麻生派與茂木派這前三大派閥支持。安倍派勢力尤其強大，現在占國會總人數約四分之一。

朝日新聞報導，安倍派議員近五年從募款餐券收回扣高達五億日圓，且未如實申報政治獻金。領導安倍派的「五人小組」，自民黨政調會長萩生田光一、國會對策委員長高木毅、參院幹事長世耕弘成與內閣官房長官松野博一、經濟產業大臣西村康稔，是特搜部調查重點。

檢調大動作追查，有一說是報復安倍派。安倍晉三任首相時，發生森友學園、加計學園與賞櫻會等圖利疑雲，全都查不到安倍身上。

也有陰謀論指岸田背地煽動特搜部的行動，因為擔心安倍派在年底發動撤換總理大臣，先下手為強，讓這最大派系分崩離析。時事新聞社民調顯示，岸田內閣支持率只剩百分之十七，持續探底。

自民黨派系與政治獻金的問題，屢次打擊自民黨。一九八八年瑞可利（Recruit）事件導致首相竹下登下台；一九九二年東京佐川急便事件，最大派閥經世會分裂，次年自民黨敗選，短暫下野。

安倍晉三建立穩定的長期政權後，派系影響力逐漸恢復權勢。二○○○年以後的日本政治幾乎由清和會掌控，自民黨推舉七名首相有四人是安倍派。