捲政治獻金疑雲 日岸田內閣支持度剩17%再創新低

日本時事通信社8至11日進行的民調顯示，首相岸田文雄內閣支持度下跌4.2個百分點，僅剩17%，再創自民黨2012年12月重新奪回政權以來新低，也是重新執政以來支持度首次跌破20%。時事通信社推測，自民黨內最大派閥「安倍派」爆發政治獻金募款餐會申報不實疑雲，可能導致內閣支持度下滑。

岸田內閣支持度已連續第五個月處於30%以下的「危險水域」，更是連續三個月創下自民黨重新奪回政權以來新低紀錄。

此外，自民黨的不支持度也是連續三個月惡化。民調顯示，本月不支持度上升4.9個百分點來到58.2%，創下自民黨重奪政權以來新高，也是連續兩個月超過50%。

對於政治獻金疑雲自民黨解釋是否充分，民調也指出，多達86%的受訪者回答「說明不夠充分」，僅3.1%的民眾回答「說明充分」。

這份民調是以個別面談的方式針對全日本2000名18歲以上受訪者進行調查，有效回收率為59.4%。