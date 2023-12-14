快訊

央行理事會結論出爐 宣布利率「連三凍」

僅隔1.4公里！侯友宜、賴清德這天造勢強碰 70萬人擠爆板橋交通壓力炸鍋

國民黨「北強南弱缺青年」 蔣萬安相信黃金交叉...最後30天衝刺

泰國28歲議員昔貼文遭認定褻瀆王室 反對黨剉咧等

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
泰國反對黨「前進黨」議員，近日紛遭政府以「褻瀆王室罪」起訴。 圖／美聯社
泰國反對黨「前進黨」議員，近日紛遭政府以「褻瀆王室罪」起訴。 圖／美聯社

泰國政府用褻瀆王室罪調查反對黨，讓反對黨議員都擔心恐隨時入獄！泰國知名28歲的反對黨「前進黨」議員Ice近日遭法院判刑6年，因為她在當選前的推文有褻瀆王室的嫌疑。由於前進黨的主要訴求就是改革王室，雖然在今年選舉獲得最多席次，但因保皇派與軍方作梗，讓他們無法阻閣，還面臨司法調查。

幾則推文就遭判6年

根據《英國廣播公司》報導，Ice近日因為從政前的推文被翻出，遭法院認定褻瀆王室，因此被判刑6年。如果繳交1.4萬美元的罰款就可以不用入獄，但她必須認罪且放棄上訴。如果她真的入獄，也會喪失她的下議院席次，而她做為年輕候選人，卻是在泰國最保守的選區當選，被泰國媒體稱為「巨人殺手」。

她的IG粉專有超過48萬人追蹤。而許多前進黨的國會議員近日也面臨相關指控，而他們的共同點就是有參加2020年的皇室改革遊行，由於當時前進黨的前身「未來前進黨」遭泰國法院宣告解散，當時許多學生紛紛上街頭要求撤回決議，並進行王室改革，包括廢除「褻瀆王室罪」。

褻瀆王室罪難廢除

此外，由於「褻瀆王室罪」被視為國安法規，因此審判時不允許獨立觀察員出庭，都是閉門審判，也讓泰國許多人權組織感到不滿，且褻瀆王室最高可以判15年，甚至透過不同的疊加方式將刑期加到28至30年，也讓廢除「褻瀆王室罪」的聲浪近年來逐漸變大。

泰國主流政黨、軍方與王室有錯綜複雜的關係，也讓相關改革更加困難。泰國在今年選舉前都是由總理巴育主政，他過去是前國防部長，背後有軍方的勢力，他在2014年也是在王室的默許下才發動政變，進而順利掌權。前進黨今年無法組閣，反而由第二大黨「為泰黨」組閣成功，背後也少不了王室與軍方的干預。

【更多精采內容，詳見

王室 泰國 議員

延伸閱讀

遭紅毛猩猩月下偷桃 黃鐙輝陶醉表情引熱議

細膩詮釋女同志奪金鐘 程予希喊話想「變壞」

泰國普吉島第一家無人機外送 台灣新創奧榮科技搶頭香

台男到泰國旅遊遇車禍遭醫院拒收？ 外交部：請代表處向泰方查證

相關新聞

台海若開戰！路透分析：印度洋恐成中國致命弱點

路透14日報導，中國每天有近60艘滿載的超大型油輪往返波斯灣和中國港口之間，載運著中國所須的近半石油，其中會經過美國軍事...

義大利發現2000年前古羅馬豪宅！連文化部長都讚「真正的寶藏」

義大利考古學家宣布，在羅馬競技場附近發現了一座建於古羅馬共和國晚期的豪華住宅，裡面有著「無與倫比」的馬賽克壁畫，義大利文...

「梅西2022年世足戰袍」將拍賣！價值上看3.1億元創新紀錄

阿根廷球星梅西（Lionel Messi）2022年在世界盃足球賽所穿的6件球衣，14日將在紐約蘇富比拍賣，成交價上看1...

親美尹錫悅愛護半導體？資深媒體人片面資訊誤導視聽

台灣總統與立委選舉將至，各種政論節目對時局的討論熱度，再度上升，但掛著「資深媒體人」、「政治評論員」的名嘴們，嘴巴說出的東西有無實際憑據、或僅為憑空捏造，向來沒能被好好驗證。

東京特搜部擬一次約談安倍派數十人 篤信派系力學的岸田被倒打一耙

自民黨最大派系安倍派（清和政策研究會）爆發募款餐會回扣醜聞，東京特搜部將一次約談涉案議員及派系幹部，人數恐達數10人。日...

缺乏監督機制 美逾700個海外軍事基地成「碳排怪獸」

美國軍隊的碳足跡比世界任何機構都還多，卻缺乏監督機制！數據指出，美國在國外有超過700個海外軍事基地...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。