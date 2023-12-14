泰國28歲議員昔貼文遭認定褻瀆王室 反對黨剉咧等

泰國政府用褻瀆王室罪調查反對黨，讓反對黨議員都擔心恐隨時入獄！泰國知名28歲的反對黨「前進黨」議員Ice近日遭法院判刑6年，因為她在當選前的推文有褻瀆王室的嫌疑。由於前進黨的主要訴求就是改革王室，雖然在今年選舉獲得最多席次，但因保皇派與軍方作梗，讓他們無法阻閣，還面臨司法調查。

幾則推文就遭判6年

根據《英國廣播公司》報導，Ice近日因為從政前的推文被翻出，遭法院認定褻瀆王室，因此被判刑6年。如果繳交1.4萬美元的罰款就可以不用入獄，但她必須認罪且放棄上訴。如果她真的入獄，也會喪失她的下議院席次，而她做為年輕候選人，卻是在泰國最保守的選區當選，被泰國媒體稱為「巨人殺手」。

她的IG粉專有超過48萬人追蹤。而許多前進黨的國會議員近日也面臨相關指控，而他們的共同點就是有參加2020年的皇室改革遊行，由於當時前進黨的前身「未來前進黨」遭泰國法院宣告解散，當時許多學生紛紛上街頭要求撤回決議，並進行王室改革，包括廢除「褻瀆王室罪」。

褻瀆王室罪難廢除

此外，由於「褻瀆王室罪」被視為國安法規，因此審判時不允許獨立觀察員出庭，都是閉門審判，也讓泰國許多人權組織感到不滿，且褻瀆王室最高可以判15年，甚至透過不同的疊加方式將刑期加到28至30年，也讓廢除「褻瀆王室罪」的聲浪近年來逐漸變大。

泰國主流政黨、軍方與王室有錯綜複雜的關係，也讓相關改革更加困難。泰國在今年選舉前都是由總理巴育主政，他過去是前國防部長，背後有軍方的勢力，他在2014年也是在王室的默許下才發動政變，進而順利掌權。前進黨今年無法組閣，反而由第二大黨「為泰黨」組閣成功，背後也少不了王室與軍方的干預。

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