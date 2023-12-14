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缺乏監督機制 美逾700個海外軍事基地成「碳排怪獸」

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
美國軍隊的碳足跡比世界任何機構都還多，卻缺乏監督機制。圖為駐韓美軍F-16戰機。圖／美聯社
美國軍隊的碳足跡比世界任何機構都還多，卻缺乏監督機制。圖為駐韓美軍F-16戰機。圖／美聯社

美國軍隊的碳足跡比世界任何機構都還多，卻缺乏監督機制！數據指出，美國在國外有超過700個海外軍事基地，加上大規模的軍火規模，其碳排放量相當驚人，但卻因為列為軍事機密，這些數據並未受到監督。

美國軍隊碳排高

sipri》軍費資料庫數據顯示，美國的軍事預算、武器規模已超越其他所有國家，2022年美國軍事費用高達8770億美金，佔全球軍費總額的4成。根據研究指出，美國在80多個國家有著750多個海外軍事基地，創下歷史紀錄。

半島電視台》報導，美國氣候與社區計畫研究主任比格說，美國海外軍事基地的數量，已經是外交使團的三倍之多，這些基地日常的運營都需要化石燃料，產生大量碳排與汙染。

然而，因為軍事機密的關係，美國軍隊的資料都會受到保護，也使得美軍規避了溫室氣體排放的審查，相關的數據也相當不足。根據估計指出，美國軍隊2017年購買了將近1億桶石油，用於坦克、船艦與戰鬥機。

軍火牽動經濟命脈

除了碳排放之外，美國軍隊造成的損害包括，汙染空氣、破壞生態與生物性多樣性，更增加了社區居民的健康風險。例如，美國軍隊在伊拉克與阿富汗時，經常焚燒塑膠、電子產品或其他有毒廢物，對當地居民與生態都有負面影響。

然而，美國政府是否意識到軍隊對環境產生的破壞，「Common Wealth」研究員羅格利指出，軍武製造計畫向來受到國會的支持，原因就是美國經濟在軍事擴張中受益匪淺，像是戰鬥機F35的生產供應鏈，幾乎遍布於美國各州。

COP28閉幕，決議各國都要逐漸脫離化石燃料，聯合國秘書長古特雷斯也強調，COP28應對排放採取「無例外」政策。目前在減碳領域，軍事領域仍然存在盲點，也沒有跡象顯示各國有將軍事產業納入脫碳的範圍中。

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COP28 碳排放 美軍

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