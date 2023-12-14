「梅西2022年世足戰袍」將拍賣！價值上看3.1億元創新紀錄
阿根廷球星梅西（Lionel Messi）2022年在世界盃足球賽所穿的6件球衣，14日將在紐約蘇富比拍賣，成交價上看1000萬美元（約新台幣3.1億元），有望創下新紀錄。
英國衛報報導，截至格林威治標準時間13日下午3時，梅西的球衣競標價已破650萬美元，距離14日下午5時01分競標結束還有26小時。
外界預估，梅西球衣價格有望突破1010萬美元，有機會打破歷史紀錄，目前球衣的最高價格紀錄是籃球之神麥可．喬丹（Michael Jordan）在1998年NBA決賽開幕戰所穿的球衣，去年拍出1009.1萬美元天價。
阿根廷足球巨星馬拉度納（Diego Maradona）在1986年世足賽8強戰面對英格蘭隊時，用頗具爭議的「上帝之手」進球奪冠，在當年賽後，英格蘭中場球員霍奇（Stephen Hodge）與馬拉度納交換球衣，霍奇去年5月決定將這件球衣拍賣，最終以928萬美元價格拍出。
即將拍出的6件梅西球衣包括他在小組賽中的2場比賽戰衣，另外4件則是在總決賽、準決賽、八強、十六強的上半場中穿過的球衣。
梅西於2022年的卡達世界盃上，在出戰的7場比賽中射進7球並助攻3次，奪得當屆賽事最佳球員的「金球獎」，法國前鋒姆巴佩（Kylian Mbappé）則以個人當屆8顆進球得到「金靴獎」。
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