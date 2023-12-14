日內閣異動 安倍派全數出局

日本自民黨內部爆發政治獻金募款餐會申報不實疑雲，首相岸田文雄十四日將調整相關人事，異動名單十三日出爐，內閣官房長官將由前外務大臣林芳正接任，其他異動包括齋藤健任經濟展業大臣、松本剛明任總務大臣，以及坂本哲志任農林水產大臣。

日本執政黨自民黨內最大派閥「安倍派」爆發政治獻金募款餐會申報不實，傳出派閥核心「五人小組」全數涉入，包括內閣官房長官松野博一、經濟產業大臣西村康稔、自民黨政務調查會長萩生田光一、國會對策委員長高木毅，及參議院幹事長世耕弘成。其中，松野疑似收受「回扣」且未刊載在政治獻金收支報告書上，近五年累計金額可能超過一千萬日圓。

預計這次將因這場風暴被撤換的閣員包含松野博一、西村康稔、總務大臣鈴木淳司、農林水產大臣宮下一郎。此外，高木毅已向幹事長茂木敏充表達辭意，萩生田光一也將在十四日向自民黨總裁岸田提出辭呈。

岸田十三日舉行記者會，表明十四日將著手調整閣員等人事，竭盡全力挽回民眾對政治的信賴。

至於接任的閣員人選，日本放送協會（ＮＨＫ）報導，岸田將指派前外務大臣林芳正接內閣官房長官，他屬岸田派。經濟產業大臣由無派閥的前法務大臣齋藤健擔任，總務大臣是麻生派的松本剛明，農林水產大臣則是森山派的坂本哲志。

六十二歲的林芳正在岸田派擔任座長，他過去曾任五屆參議員，並在前年首度當選眾議員。至今為止，他曾任防衛大臣、農林水產大臣、文部科學大臣，並在今年九月岸田內閣改組之前擔任外務大臣，有豐富的閣僚經驗。

新任經濟產業大臣、六十四歲的齋藤健在二○○九年首度當選眾議員。他在二○一七年首度入閣，擔任安倍內閣的農林水產大臣，並在去年十一月接任因為失言而辭職的前法務大臣葉梨康弘，任期至今年九月為止，在自民黨內以無派閥身分活動。

新任總務大臣、六十四歲的松本剛明屬於麻生派。新任農林水產大臣、七十三歲的坂本哲志屬於森山派。