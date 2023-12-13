菲駐美大使示警：引爆下場世界大戰衝突熱點 將是南海而非台灣

菲律賓駐美大使羅慕德斯（Jose Manuel Romualdez）7日接受日經亞洲採訪時警告，菲律賓和中國船隻在南海發生的小衝突，「隨時」可能引發重大衝突，並指下一場引爆世界大戰的「衝突熱點」（Flashpoint）是南海，不是台灣。

羅慕德斯接受日經亞洲採訪時表示，「如果我們地區發生任何事情，那就像是另一場戰爭、世界大戰的開始」，並指下一場引爆世界大戰的「衝突熱點」是南海而非台灣。

羅慕德斯表示，幾周前，菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）在美國加州與中國國家主席習近平會面時，試圖控制關鍵水域的緊張局勢。小馬可仕表明「我願意與你交談」，但習近平似乎沒有心情做這樣的事情」，羅慕德斯稱這「令人失望」，習近平「非常迴避」且「不置可否」。

羅慕德斯說，「他（習近平）什麼也沒說。他只是聽著，然後他就說，『我們會讓我們的國防和外交官討論這個問題』。」

中國主張對幾乎整個南海擁有歷史性權利，並拒絕馬尼拉自己的海洋主張。北京無視海牙國際法庭2016年做出的裁決，該裁決否認北京的歷史主張。

羅慕德斯呼籲採取多邊應對措施以反擊中國的脅迫行動，包括在南海進行聯合巡邏，稱「做到這點的唯一方法，就是讓多邊國家展示武力」。

菲律賓國防部長特奧多羅（Gilberto Teodoro ）11月接受日經新聞採訪時表示，日本、紐西蘭、英國、加拿大和法國，是加入南海多邊巡邏的候選國之一。

菲律賓允許美軍進入菲律賓群島的9個地點，這項安排旨在使美國不僅能夠快速提供救災和人道援助，還能應對南海和台灣海峽的突發事件。